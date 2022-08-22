NFL專欄／鋼人新秀四分衛 預定上位

鋼人新秀四分衛皮克特熱身賽的表現可圈可點。（Getty Images）

鋼人首輪新秀四分衛皮克特（Kenny Pickett）在前兩場熱身賽的表現可圈可點，可說是非常穩健，也在社群媒體 上引起廣大迴響，已讓外界猜測他成為新任先發四分衛只是時間的問題了。

在對上海鷹和美洲虎的熱身賽中，他一共繳出22傳19次成功，171碼和3達陣的好成績。對上美洲虎正選防守陣容，他有7傳6中，76碼1達陣的數據。更讓人感到振奮的是，他是在鋼人進攻卡關時上場拿下達陣。雖然總教練湯林（Mike Tomlin）還沒有給出明確答案，但他的抗壓能力已受到認可。就算鋼人採取多加以磨練和觀察的保守策略，他也可能至少躍升為二號四分衛。

目前在比賽中，我們能看到皮克特能在對手的防守縫隙之間，利用絕佳的傳球節奏命中目標，破解cover 2防守陣形和區域防守。他在口袋中也能頗有耐心地等待設定好的空檔出現。雖然不以身體素質見長，但移動中的傳球也還算中規中矩。

他打起球來穩定不躁進，目標選擇沒什麼出錯，不強求大碼數推進，但能夠穩穩執行戰術。雖然難度較高的砲彈長傳不多，但他的傳球落點位置也讓外接手相當好接，也因此有相當出色的傳球成功率，也將球掌握在己方手中。

總結來看，皮克特臂力球速不算強，但對於鋼人的戰術與隊友配合的掌握度不錯，表現穩健，傳球選擇適當、聰明；連對手衝到眼前也能冷靜傳球，整體表現讓我想到愛國者四分衛瓊斯（Mac Jones）。

另外來自喬治亞大學的選秀第二輪接球員皮肯斯（George Pickens）在熱身賽也有不錯表現，皮克特的公關能力也不錯，自信聲稱兩人有機會成為下一組布洛（Joe Burrow）和切斯（Ja'Marr Chase）。