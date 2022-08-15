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NFL專欄／嚴抓非法接觸 空中進攻占優

林育正

NFL聯盟向裁判指示在即將開打的新球季，「非法接觸」（illegal  contact）將加強執法。如此一來將對空中進攻更加有利，但也將讓角衛更加難為。

非法接觸在於，防守球員在四分衛持球在手待在口袋時，接球員超過5碼之後，便禁止肢體接觸。雖然防守球員能在5碼內與接球員進行肢體接觸對抗，但若防守球員被、甩開，但在5碼內再一次進行肢體接觸，也會被視為犯規。

2002年至2020年間，每季平均出現97次非法接觸。不過在上個球季，數字卻大幅下降至36，因此讓聯盟的競賽委員會決定加強執法。

如此一來，我們可以預期球隊將利用聯盟的執法重點，原本相當被倚重的空中進攻，使用頻率可能將會更高。畢竟若防守組被抓犯規，進攻球隊可直接獲得5碼加上第一檔進攻，可說是非常划算，讓進攻組累積碼數推進相當有利。而且空中進攻已在這一個世代成為趨勢，各隊可能更加放膽傳球。

上個球季開始例行賽多了一場，加上更加嚴格的執法，若按照預測增強傳球攻勢，加上綁手綁腳的防守，四分衛和接球員單季的傳球和接球碼數紀錄將繼續向上推升。

考量到美式足球比賽一檔一檔推進的進行方式，我認為加強執法應不至於太過影響比賽節奏跟順暢度，只是多了一點點裁判開麥克風宣布判罰的時間，應還在接受的範圍。

過去20年，非法接觸其實還曾經有兩次成為執法的重點。而過去兩次，犯規次數都在新球季有所提升，因此球員得盡快適應肢體接觸尺度，也讓角衛的防守難度大幅增加。

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