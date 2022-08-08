NFL專欄／靠喝「死藤水」 羅傑斯連莊MVP

羅傑斯表示，服用死藤水成為他的心靈寄託。（路透）

連兩年拿下MVP殊榮的包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）又一次震驚球迷，將自己過去兩個賽季的好表現歸功於「迷幻體驗」。他前往南美洲服用帶有奇特宗教色彩的死藤水，竟然成為他的心靈寄託。

他透露：「我感覺到好似我祖先的數百隻手帶著愛與諒解撫慰著我的身軀，讓我對人生感受到無盡的愛與感激。」不過這次經驗，也印證了職業運動員 出色表現背後的祕訣，的確相當個人化，無法有一套方法適用所有人，其中也帶著信者恆信或是安慰劑效應等因素，使自己的心理素質得以應對高壓環境。

就像小貝克漢（Odell Beckham Jr.）在賽前熱身必定大秀個幾次單手接球，退休 防守鋒線韓德森（John Henderson）要求教練甩巴掌，退休跑衛「野獸模式」林奇（Marshawn Lynch）愛吃彩虹糖一樣。這些儀式或習慣在物理上或實質上可能沒有什麼特別的神奇功效，但對他們來說就是不做不痛快。

換個場景，先前台灣退休網壇名將盧彥勳也曾經分享，比賽發球前部分選手發球前，會有固定的拍球次數或是固定習慣動作，其實也都是尋求個「儀式感」，使心理冷靜下，為自己開啟比賽模式。而我想從羅傑斯的訪問言詞中推敲，他也在尋求一種心靈寄託，只是他的方式較為非主流和奇特。

在NFL 中各式各樣的賽前儀式和小迷信五花八門，但只要有效且不違反聯盟規範，就算不那麼科學證實，外界也無法說三道四。但這次羅傑斯的自我揭露的確又跟他在場上場下的表現一樣，太過於讓人驚訝。