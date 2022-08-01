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NFL專欄／紅雀不信任？要穆雷加班學習

林育正
紅雀四分衛穆雷新合約被爆出附加條款，球團對於穆雷的態度與表現，仍存在不滿意和不信任。（美聯社）
紅雀四分衛穆雷新合約被爆出附加條款，球團對於穆雷的態度與表現，仍存在不滿意和不信任。（美聯社）

紅雀四分衛穆雷（Kyler Murray）才剛簽下5年2億3050萬元的大筆合約，馬上就被爆出合約中的附加條款，特別加碼要求他在球季中，每周必須進行額外四個小時的「獨立研究」（independent study）。如此罕見的行為，也許能窺探出，球團對於穆雷的態度與表現，仍存在不滿意和不信任。

對於一位明星級四分衛來說，在合約中加入這樣的條款可說是前所未見。通常要有先發四分衛的水準，場下額外看比賽影片等加班研究可說是基本盤。但紅雀願意給出聯盟前五四分衛等級的大合約，卻有放入此條款，不禁讓外界懷疑球團是否不滿或擔心他的投入程度。更何況球團想必也知道，放入條款很有可能被媒體爆出，也可能危害與球員的關係。

而穆雷經紀團隊的陣營恐怕也有些問題。這種看似不尊重人的條款，理應不該出現在合約中。團隊不是沒有看清楚，就是認為穆雷早已達到基本要求，放著也不礙事。但經紀團隊應該未雨綢繆，解決潛在爆發的公關危機。果不其然，外界得知條款後，開始對穆雷產生了質疑。這些都是經紀公司在簽約前，就可避免的狀況。

合約引起外界質疑的聲浪，也讓穆雷緊急開記者會反擊，聲稱酸民不夠尊重，也捍衛自己的工作態度。雖然紅雀隨後將附加條款撤除，但所引發的猜忌和負面討論，我想對於球團和四分衛的形象與關係都是雙輸。

球隊對於穆雷的不信任浮上檯面，原本下個球季簽下大約的穆雷就已將面對更高標準的檢視。現在的他可說是腹背受敵，必定有更多人等著看他好戲。上個球季的紅雀打出虎頭蛇尾的表現，穆雷的表現也有一定程度的起伏。外界的嚴格檢視恐怕不會讓紅雀好過。

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