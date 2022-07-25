NFL專欄／預支潛力 穆雷簽5年2.3億肥約

穆雷與紅雀隊簽下5年2億3000萬的延長合約。（美聯社）

紅雀四分衛穆雷（Kyler Murray）在與球團鬧脾氣一段時間過後，終於簽下5年2億3000萬的

延長合約。這筆合約等於「先預支」了他尚未兌現的優質戰績與明星地位，也為傑克森（Lamar Jackson）等尚未簽下新合約的四分衛設下標準，預計將創下更大的金額。

穆雷拿到平均年薪高達4650萬的年薪，其中1億6000萬為保證金額僅次包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）；穆雷合約保證金額比例達69.4%，以類似金額與長度的合約來看，還更勝比爾的艾倫（Josh Allen）。此外1億6170萬的受傷保證金額也高於艾倫與酋長的馬霍姆斯（Patrick Mhomes），顯現這紙合約的吸引力。

穆雷拿到大約，還在上季率隊開季打下開季7連勝的佳績，但不變的是對於他聯盟前10四分衛的討論。儘管擁有不俗的長傳能力，但他臨場判斷的成熟與可靠度，以及何時突破季後賽 勝場荒都是下季關注的焦點。這筆合約等於預支他未來能將紅雀帶得更遠，勢必也讓他承受龐大壓力。

不過上季後段紅雀遭遇亂流期間，王牌接球員霍普金斯（DeAndre Hopkins）缺戰；新球季他又將因禁藥問題被禁賽六場，對於穆雷和紅雀相當不利。要客觀評價他的戰力與價值其實相當不容易。其實對穆雷也有些不公平。

而在穆雷與布朗四分衛（Deshaun Watson）的合約後也產生了定錨效應，烏鴉隊傑克森，甚至是猛虎的布洛（Joe Burrow）和電光的赫伯特（Justin Herbert）我預計都能獲得更優渥的合約。