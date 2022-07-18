我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

NFL專欄／少衝撞免護具 腰旗美足更易推廣

林育正

最近在阿拉巴馬州伯明罕舉行的世界運動會，也舉辦了腰旗美式足球（flag football）比賽，男女子組分別由美國和墨西哥奪下金牌。經過這次比賽，我們也見識到腰旗美足是較為容易上手，且可玩性非常高的運動，期望未來有機會能推廣至世界各地。

最顯而易見的當然是無衝撞，改以扯旗取代擒抱。由於比賽為五對五，少了進攻和防守鋒線球員，不僅減少許多碰撞導致受傷和腦震盪的機會，這兩個位置打起來也相對吃力不討好。因此球員也因此更能享受在場上高速奔跑和接球的刺激，提高參與意願。

在世運比賽中，就出現許多精采的邊線接球。不僅如此，在長50碼寬25碼的場地中，四次進攻機會就必須先攻過半場也是相當關鍵的規則，極力鼓勵長傳進攻，也讓比賽更刺激，更有可看性。

在世運比賽中能看到，防守球隊通常以一位球員衝擊干擾四分衛，其餘後面接球員與防守後衛形成四打四的局面。然而比賽場地寬度比正規賽事少一半，長度也減少一半，四分衛傳球也必須更加快速果決。

而且少了昂貴頭盔和護肩等護具，為球員減少身體負擔，也降低運動從事的門檻。不僅如此，將護具最少化也能避免球員像正規美式足球出現的弊病，將護具做為衝撞武器。

整體來看，腰旗美式足球對於一般民眾也相當友善，只要稍微熟悉基本的傳球、路徑跑動和和接球技巧基本上就玩得起來。五打五的編制，也讓運動更容易從事。而這次世運比賽NFL也協助推廣，若更多世界各地能有更多民眾從事，長遠下來有機會打破美式足球只與美國畫上等號的窘境。

足球 阿拉巴馬州 墨西哥

上一則

場邊人語／難得十勝 金鶯氣盛

下一則

籃球／詹皇攜手德羅展 祖魯聯賽獻技

延伸閱讀

德州高溫 牛仔隊前跑鋒巴柏熱死 得年38歲

德州高溫 牛仔隊前跑鋒巴柏熱死 得年38歲
新官上任 聖荷西鯊魚隊選擇重建

新官上任 聖荷西鯊魚隊選擇重建
天氣有多熱 38歲美足達拉斯牛仔隊退役球員熱死

天氣有多熱 38歲美足達拉斯牛仔隊退役球員熱死
NFL布朗隊四分衛沃森24個性侵案 律師：20宗已和解

NFL布朗隊四分衛沃森24個性侵案 律師：20宗已和解

熱門新聞

莎拉波娃生了兒子。（取材自Instagram）

網球／莎拉波娃生了兒子 一家三口照片好溫馨

2022-07-15 20:10
喬治休賽季在義大利舉辦了婚禮，人生邁向一個新階段。（取材自Instagram）

NBA／喬治義大利幸福成婚 雷納德、唐斯現身慶賀

2022-07-16 08:30
約克維奇以4比6、6比3、6比4和7比6（7比3）力克澳洲「壞小子」基爾喬斯，7度在溫布頓錦標賽封王。（美聯社）

約克維奇逆轉勝基里洛斯 溫網7度封王締4連霸佳績

2022-07-10 12:41
詹姆斯點名波士頓是他最不想去打球之處，原因是當地種族歧視嚴重。（歐新社）

NBA／詹姆斯批種族歧視嚴重 最討厭去「那個主場」

2022-07-16 21:36
老將德拉基奇稱和兩位巨星杜蘭特、厄文打球非常艱難。（美聯社）

NBA／德拉基奇坦言在籃網不快樂 2巨星只在乎個人表現

2022-07-15 20:39
柯瑞的外線功力了得，令與他對位到的球員十分頭疼。（歐新社資料照片）

NBA／「一切都繞著他運轉」 麥凱倫直言柯瑞無法單防

2022-07-17 08:29

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選