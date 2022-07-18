NFL專欄／少衝撞免護具 腰旗美足更易推廣

最近在阿拉巴馬州 伯明罕舉行的世界運動會，也舉辦了腰旗美式足球 （flag football）比賽，男女子組分別由美國和墨西哥 奪下金牌。經過這次比賽，我們也見識到腰旗美足是較為容易上手，且可玩性非常高的運動，期望未來有機會能推廣至世界各地。

最顯而易見的當然是無衝撞，改以扯旗取代擒抱。由於比賽為五對五，少了進攻和防守鋒線球員，不僅減少許多碰撞導致受傷和腦震盪的機會，這兩個位置打起來也相對吃力不討好。因此球員也因此更能享受在場上高速奔跑和接球的刺激，提高參與意願。

在世運比賽中，就出現許多精采的邊線接球。不僅如此，在長50碼寬25碼的場地中，四次進攻機會就必須先攻過半場也是相當關鍵的規則，極力鼓勵長傳進攻，也讓比賽更刺激，更有可看性。

在世運比賽中能看到，防守球隊通常以一位球員衝擊干擾四分衛，其餘後面接球員與防守後衛形成四打四的局面。然而比賽場地寬度比正規賽事少一半，長度也減少一半，四分衛傳球也必須更加快速果決。

而且少了昂貴頭盔和護肩等護具，為球員減少身體負擔，也降低運動從事的門檻。不僅如此，將護具最少化也能避免球員像正規美式足球出現的弊病，將護具做為衝撞武器。

整體來看，腰旗美式足球對於一般民眾也相當友善，只要稍微熟悉基本的傳球、路徑跑動和和接球技巧基本上就玩得起來。五打五的編制，也讓運動更容易從事。而這次世運比賽NFL也協助推廣，若更多世界各地能有更多民眾從事，長遠下來有機會打破美式足球只與美國畫上等號的窘境。