NFL專欄／扯上挺槍爭議 牛仔行銷闖禍

達拉斯牛仔隊近期和槍枝色彩鮮明的咖啡 公司「黑步槍咖啡」（Black Rifle Coffee）合作遭受不少批評和反彈；此案例可以做為球隊經營管理的案例，好好討論一番。這次牛仔隊的決策也太過輕率，即使身處在槍枝普遍的德州 ，也應該對社會觀感更加敏感和謹慎。

雙方合作後，黑布槍咖啡將在牛仔隊主場比賽及活動販售咖啡，只不過這間咖啡公司的形象鮮明。產品包裝用上愛國主義十足的美國國旗、迷彩和老鷹等元素並無太大不妥，但公司也推出了「AK-47烘焙混合咖啡豆」，此外，也有商品的包裝上，放著槍枝的圖案等。企業形象也不時與槍搭上邊，就讓人感覺奇怪。

的確我們尊重第二修正案，及槍枝為美國文化中重要的一環。但日前才發生烏瓦德（Uvalde）和芝加哥槍擊 案，國會快速簽署了槍枝安全法案，社會依舊神經緊繃。

對許多人來說，槍枝可能是個防身的中性物品，並未帶有任何偏見。但貴為全世界市值最高的職業運動隊伍，牛仔隊對於企業形象應該更加謹慎。尤其職業運動球隊應該不帶有任何政治色彩，更應該是帶來健康、拼搏形象的精神寄託。再者，在美國不乏品質優異的咖啡品牌，為何選擇以槍枝做為企業形象的黑步槍咖啡？這對於球隊形象，一點加分效果也沒有。

雖然牛仔球團表示，與黑步槍咖啡的合作，旨在力挺退伍老兵自營的生意，支持退伍將士和第一線救難人員，並且捐助40萬元幫助烏瓦德槍擊案的受難者家屬。但畢竟牛仔自稱「美國隊」，仍具有一定人氣和社會責任。雖然對於球團來說，這可能只是一件影響不大的小事，但也能從看出球隊經營不夠謹慎，缺乏敏感度。