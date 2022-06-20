NFL專欄／保護球員 訓練太激烈開罰

近期NFL 對於休季期間訓練的規定更加嚴格，甚至開出罰款，更要求在頭盔外額外戴上「保護帽」（guardian cap），及過去的訓練思維也有所改變，有機會讓NFL更安全，延長球員壽命。

最近幾次訓練相關罰則以牛仔最為嚴重。總教練麥卡錫（Mike McCarthy）因訓練肢體接觸太過激烈被罰10萬，不僅連續兩年受罰，明年牛仔將被剝奪舉辦OTA的權利，在聯盟中不算常見。德州 人也因為要求進攻和防守鋒線球員一對一而被罰5萬，連續的裁罰讓人感覺聯盟有越來越關注各隊練習與安全狀況。

此外今年開始，聯盟也要求特定位置的球員從訓練營開始，到第二場季前熱身賽期間，必須戴上一塊一塊泡綿組成的保護帽。據聯盟說法，若全隊都戴上保護帽，最多能減少20%的衝擊。

不僅在硬體裝備和聯盟政策上，對於季前訓練，許多較為年輕一代的教練也帶進許多不同的關年。相較老一輩季前訓練營就開始狂操猛練的硬派風格，以49人主教練沙納漢（Kyle Shanahan）為例，他就不會將所有規定內的12次練習額度練好練滿。鋼人和愛國者也將訓練次數減量，猛虎也不將季前訓練視為「義務參加」。NFL球員工會過去就曾經因訓練份量問題，發布聲明表示，休季就應該是真的休季。

對於這類狀況我抱持正面看法，NFL層級球員都有一定的自主性，若發覺練習不足應該自己發起自主性練習，而非由球隊以「義務」要求參與。畢竟每個球員對於節奏和強度的掌握不同，休季期限給予球員多一些自主程度，更適合自己的訓練可能對於狀態調整更為有利。

然而，我們無法否認團隊訓練的重要性，畢竟美式足球 極度講究戰術的執行度。休季的高強度和大份量訓練，可能讓球員更快進入狀態，但如何在更長的球季維持狀態，難度相對提高。較輕鬆的休季，也可能導致開季慢熱。訓練強度份量的拿捏難度頗高，可能得經過幾年的經驗，才能讓教練更好掌握。