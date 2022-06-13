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NFL專欄／布雷迪賣內褲 犧牲色相

林育正

最偉大四分衛布雷迪（Tom  Brady）個人服飾品牌成立半年，不只設計樸素略嫌低調，也無較為高調的行銷手法；但近日布雷迪身穿四角內褲親自上陣做為活廣告，終於有點看頭。

在居家的場景中站在典雅的洗手台前，布雷迪只穿著四角內褲，為影片掌鏡的正是超模老婆吉賽兒（Gisele Bündchen），她笑著說：「有人有新內褲穿，這件是什麼，布雷迪牌內褲嗎？」吉賽兒打情罵俏的語調加上布雷迪拿毛巾遮遮掩掩的同時，更展現看似比2000年剛進聯盟時，更有線條的身材，簡直是最完美的自家宣傳。不過看似平凡堪稱超舒適的素色內褲一件並不算便宜，要價20元。

布雷迪牌雖然曾跟知名男性模特兒與大學運動員合作，目前除了網路購物外，全美只能在八間Nordstrom百貨購買，更無提供國際運送服務。品牌定位為中間價位，具備機能的運動生活休閒服飾，商品大多以素色為主，其實並沒有讓人驚艷的設計，像是價位更高的uniqlo。服飾分為高爾夫、生活與訓練，但還真的與「帥氣」扯不太上邊，欠缺了些設計感，整體太過樸素。

雖然品牌Instagram已有超過20萬人追蹤，先前更趁著NFL選秀的熱潮，推出布雷迪在2000年選秀會第六輪199順位的個人檔案卡，但以品牌行銷面來看，還沒有其他太吸睛的操作。

果然個人品牌還是要主理人出馬，影片一出立刻引發話題和媒體報導。但願布雷迪牌日後能有更勁爆的行銷與跨界合作，才不辜負他的人氣和球迷。

運動員 Nordstrom NFL

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