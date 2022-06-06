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NFL／哈佛浪人 費茲派翠克光榮退役

林育正

哈佛大學、大鬍子、選秀第七輪；浪人四分衛費茲派翠克（Ryan  Fitzpatrick）生涯17個球季效力多達9支球隊，雖然稱不上典型的明星球員，但也寫下幾個特別紀錄，不乏精彩達陣和逆轉，獲得「Fitzmagic」美稱，也算稱得上光榮退役。

費茲派翠克大概算得上聯盟存在感最強的替補。人來瘋的他擁有不錯的臂力以及創造驚奇的能力，但過高的被抄截比例，因此一場上常常讓球迷心驚膽顫。生涯34990碼，223達陣169抄截，2011球季為比爾效力的他，更以23抄截「榮登」聯盟抄截王。當中的黑歷史代表作，無疑是2016賽季對酋長被6次抄截。

不過費茲派翠克準起來也是相當有看頭，並交出代表作。2020球季率領海豚對上突擊者一戰，他在被犯規拉著面罩，脖子看起來都要被折斷的狀況下，隨手一拋居然完成34碼長傳，最後海豚踢球絕殺取勝。

人來瘋屬性的費茲派翠克也是有其看點，他的不穩定性反倒讓球迷觀戰坐如針氈，場下與媒體幽默互動也為社群媒體增添了些素材。費茲派翠克是讓人喜愛的高評價隊友，據說與不同背景和年紀的夥伴皆能打成一片。高IQ的他效力海豚隊時，也識相對外表示，在幫四分衛塔霍瓦伊洛瓦（Tua  Tagovailoa ）預留位子。他在比爾隊時住處廚房出問題，還曾跑到鄰居家借廚房做菜。

他的223達陣已是來自常春藤聯盟畢業的球員的紀錄，連兩戰至少400碼4達陣的恐怖紀錄也記在他身上。單季4場傳球碼數超過400碼，也讓他與瑪利諾（Dan  Marino）和曼寧（Peyton  Manning）齊名。生涯18次帶領致勝攻勢不算多，但總結來看，沒入選過明星賽和最佳陣容，但費茲派翠克已擁有專屬的獨特時刻。

社群媒體 常春藤 哈佛大學

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