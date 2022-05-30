NFL專欄／NFL轉戰主播台 沒那麼容易

布雷迪與福斯體育簽下10年3億7500萬的超高價肥約。（Getty Images）

不少NFL 球員希望在退休 後開啟事業第二春，坐上轉播台當主播球評，繼續靠著明星光環領高薪。日前布雷迪（Tom Brady）就與福斯體育簽下10年3億7500萬的超高價肥約。但主播台位子有限，球員不僅還沒退休就開始鍛練口條，podcast也是經營個人品牌的戰場。

NFL基本上仍是美國體育收視的霸主，為協助球員轉戰主播台，NFL其實自15年前開始每年舉辦工作坊，提供基礎培訓。2021年全美收看人口最多的100場比賽轉播中，NFL占據75場，超級盃 收視表現也創下5年來最佳。今年的工作坊有40人報名，最終選出24位球員，由各大電視台製作人授課，內容包括轉播時的用字遣詞、節目製播流程以及訪問和辯論技巧等。

美式足球主播和球評待遇不俗，各電視台願意開高價挖角。但就現實層面來看，希望坐上主播台的機會可說是僧多粥少。就連NFL挑選錄取工作坊的球員，連平時與媒體的互動和發言都得列入評估。

因此現在也有現役和退役球員與線上媒體合作成為podcast主持人，鍛鍊口條並累積個人品牌與聲量。前明星角衛雪爾曼（Richard Sherman）就以自以為名開設節目，然而過去喜歡嘴砲的他，在節目中的表現略嫌穩健。前年度第一隊接球員馬歇爾（Brandon Marshall）的「I am Athlete Podcast」訪問不同運動的運動員，暢聊時事表現非常自然。

退休防守邊鋒，兩度超級盃得主隆恩（Chris Long）的「Green Light with Chris Long」敢說敢批評；明星棄踢員麥卡菲的「Pat McAfee Show」更已成為球員發表意見觀點的矚目媒體之一。

我非常喜歡聽球員拿起麥克風講話，尤其是談到關於球員生涯發展和技術等議題，有時一句話就讓人茅塞頓開。NFL的聲音大戰不僅讓球員受惠，娛樂性的內容讓球迷有不少收穫。