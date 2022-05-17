NFL專欄／獵鷹新秀 線衛斜槓四分衛

說到NFL 賽場能勝任多功能的「斜槓」球員，許多球迷可能會想到會傳球，也能接球跟衝球的聖徒隊希爾（Taysom Hill）。不過在今年選秀會上，獵鷹第二輪58順位選中的線衛安德森（Troy Andersen）卻曾經斜槓跑鋒和四分衛，是相當特別的混搭。身體素質相當不錯的他，相信會是新球季有趣的看點。

安德森來自蒙大拿州 立大學，6呎3寸，243磅。大一時他就同時以跑鋒和線衛身分上場，90次持球515碼5達陣。但在大二時由於當時隊中的四分衛因成績不合格無法出賽，因此他改以四分衛身份出賽，這也是他唯一專注在這個位置的一年。13場出賽11場先發，他傳出1195碼3達陣7抄截，傳球成功率55.3%，但在衝球進攻上，他交出1412碼21達陣的漂亮成績單。

從四分衛來看，他的傳球表現尚可，但腳步移動不是特別敏捷，臂力也不算是特強。然而在路面進攻上，他展現出了非常不錯的身體對抗性和速度，也具有與進攻鋒線配合，判讀空檔的解讀能力和耐心也不差。

大學後兩年安德森的重心轉往線衛，並且在大四那年入選FCS全美第一隊，以及大天空聯盟（Big Sky）最佳防守球員，斬獲147次擒殺2擒殺和2抄截。安德森速度不錯能夠突擊四分衛，衝擊和力量也頗具力道，反應也算機靈。整體來看，他的協調和體能條件都不差，更在選秀測試會跑出線衛中最快的4.42秒。不過在影片中能看到，他的防守站位還有進步的空間，有些成功的擒抱，是仰賴優異的速度加以追擊，而非適當的站位輕鬆抓到對手。他算稱職，但亮點不夠突出。

球探報告也指出，他在線衛上經驗仍嫌生澀。當然他的整體評價還是不差，被認為會是「稱職的替補，有機會成為先發」。獵鷹有時間培養他，至於「瑞士刀」的應用到NFL應該很少會出現，但還是可以期待一下突如其來的詭計。