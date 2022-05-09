NFL專欄／台灣混血兒 挑戰立足德州人

與NFL主戰場相隔一個太平洋的台灣，在今年也難得與選秀會沾上一點關係。來自阿拉巴馬大學的接球員梅屈三世（John Metchie III）為母親來自台灣的混血兒，他的實力到底如何？

梅屈的母親為台灣人，父親則來自奈及利亞，並且在台灣出生，但小時候隨即移居迦納，隨後又到了加拿大 生活。他曾在中學時期造訪台灣，不過他在高中則來到美國馬里蘭州就學。

梅屈在第二輪44順位被休士頓德州 人選中，是接球員大年的選秀會中，第九名被選的接球員。由於在去年末的東南聯盟（SEC）冠軍賽中遭逢前十字韌帶撕裂傷，因此他並未參加選秀前的測試會，也稍微影響他的身價與順位。

梅屈就讀名校阿拉巴馬，雖然擁有不錯天賦，但他並未常上演誇張的一對一硬幹接球畫面。他的身高5呎11寸，實戰速度被球探認為不是特別快，但他憑藉隱蔽性高的起步，並能及時發現空檔，擺脫防守者的能力也還尚可，讓他繳出不錯的表現。綜合來說，他的速度變換和空間感都算不錯，他在2021球季的13場比賽中，一共貢獻1142碼8達陣。根據選秀前的球探報告，就指出他的路徑跑動符合職業需求。他的專注力和追蹤球的能力也不俗，接球後的推進也有一定實力。

儘管如此，梅屈被認為實際在場上的身材較申報的身高還要矮小，速度較為普通。此外我們也能發現，他欠缺瞬間擺脫防守者的超強爆發力。而在看影片的過程中也發現，他有時靠著身體的輔助接球，手部的細膩度可能就是還需要調整的部分。此外，他也被點出接球脫手的問題。

梅屈目前看來，是個較為中規中矩的可用之兵。他有能力遊走在不同的接球員定位之間，但被看好有機會成為先發的slot接球員。