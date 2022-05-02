NFL專欄／獵鷹選秀 押寶高大接球員

獵鷹隊在選秀會上出乎意料地挑了蘭登。（美聯社）

亞特蘭大 獵鷹在本屆NFL選秀第一輪第八順位，有些意外地選擇了來自南加大 （USC）身高6呎4寸的高大外接手蘭登（Drake London），而不是普遍較被各界看好，同時也較有知名度的俄亥俄州 大接球員威爾森（Garrett Wilson），球團背後的操作考量值得一探。

獵鷹正處於重整旗鼓的階段，近年頭號明星接球員瓊斯（Julio Jones）和四分衛萊恩（Matt Ryan）相繼離隊，另一表現不俗的接球員雷德利（Calvin Ridley）也因下注球賽遭到禁賽。獵鷹找來四分衛瑪利歐塔（Marcus Mariota），隨後又在選秀會第三輪選進辛辛那提大學四分衛雷德（Desmond Ridder）。

獵鷹選擇蘭登的原因，我認為最主要還是因為他龐大的身材與優異的體能條件，面對防守球員製造錯位（mismatch），取得較好的接球機會和成效，藉此來掩護稍有不確定性的四分衛。更何況目前隊上，還有將邁入二年級，菜鳥年就接超過千碼的皮茨（Kyle Pitts），兩個高個組成「籃球隊」。蘭登體能身材體能條件優異，大一還同時以雙棲運動員身份為籃球隊上陣，過去更曾在非正式比賽大秀空中540度轉身大灌籃。

蘭登因為腳傷緣故缺席選秀前的測試會，因此在本屆充滿優秀潛力接球員的一年，媒體和球迷的關注度少了不少。他展現出「簡單暴力」的打法，能站位在外側和內側，能在嚴密防守中接球是他最大優勢，在紅區和高空球應該會有一定程度的發揮。上季受傷只打8場比賽，就繳出1084碼7達陣。

雖然蘭登被期待能成為「X接球員」，但他在大學時被指派跑動的路徑變化有限，敏捷度一般，做為深遠攻擊目標時速度可能不足。

不過幸虧目前獵鷹的戰績壓力較小，仍處於重整戰備階段，還有時間待已擁有不俗身材條件的蘭登發展。或許現在他並不一定是今年能繳出最亮眼數據的新秀接球員，但未來的獵鷹雙塔讓人非常期待。