我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

NFL專欄／擒殺手法巧妙 選秀狀元熱門？

林育正

來自密西根大學的防守邊鋒哈欽森（Aidan Hutchinson）是否為今年NFL選秀整體實力最佳的球員，被各界廣泛討論。上季他繳出FBS排名第三的14次擒殺，對決進攻鋒線和衝擊四分衛，他展現出純熟的手部技巧，足以輕巧甩開鋒線阻擋，技術相當讓人驚艷，也是他最大的優勢。

哈欽森的父親克里斯（Chris Hutchinson）過去同樣是密西根大學的防守鋒線，甚至曾獲選大十聯盟年度最佳防守鋒線。現在的哈欽森沈浸於訓練，被同儕評為健身房內的野獸，並且抱著自己彷彿落到選秀第六輪般的心態奮鬥朝著NFL前進。據說他非常自律，受到布雷迪（Tom Brady）啟發，不吃含糖和麩質的食物，甚至滴酒不沾。

哈欽森採用兩點站姿，雖然第一步的爆發力還有成長空間，但他擁有出色的手部撥擋技巧，搭配腳步和節奏，技術變化多端。他身高6呎7寸，體重260磅的他體能條件也不在話下。他也能夠單手抵住進攻鋒線球員，同時找到合適的重心和角度朝四分衛殺去。在2021賽季，他製造四分衛壓力的比例高達18.2%為全國第一，而全國防守邊鋒的平均則是僅有9.8%。

在傳球防守上，他的臀部發力也被評為相當出色，能有在第一時間鎖住進攻鋒線或近端鋒使自己難以被推動，再將對手甩掉朝跑鋒而去。

不過哈欽森也被挑出存在不足之處，他在衝傳的時候身體放低重心的程度不足，成為他少數的缺點。他的動作中，還不像米勒（Von Miller）等球員，以極低的姿態從從外側畫出漂亮弧線繞過進攻鋒線。若要雞蛋裡挑骨頭的話，他的40碼衝刺4.74秒，手臂長度為32寸八分之一，也不算最佳。

不過他的三點繞跑（3-cone  drill）6.73秒，和20碼來回（20 yard  shuttle）4.15秒都在同位置球員中排第一，顯示他的敏捷變向，和小空間內的移動能力。在今年選秀會，哈欽森也被認為有機會成為選秀狀元，甚至在未來成為NFL明星級的球員。

NFL 健身 雞蛋

上一則

場邊人語／合同雖在 曲終人散

下一則

MLB／小熊狂勝海盜21分 史上第3大分差

延伸閱讀

錄音證據：多名共和黨議員涉國會暴亂 梅杜斯恐對1月6日暴力早知情

錄音證據：多名共和黨議員涉國會暴亂 梅杜斯恐對1月6日暴力早知情
NFL／匹茲堡大學四分衛皮克 超穩當人選

NFL／匹茲堡大學四分衛皮克 超穩當人選
首富馬斯克身家3000億元 買NFL全部32支球隊還有剩

首富馬斯克身家3000億元 買NFL全部32支球隊還有剩
馬斯克身家3千億是巴菲特1倍多 可買下NFL全部32球隊

馬斯克身家3千億是巴菲特1倍多 可買下NFL全部32球隊

熱門新聞

中國自由式滑雪運動員谷愛凌（右）16日與單板滑雪運動員蘇翊鳴在中國冰雪之夜活動中互動。（新華社）

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

2022-04-17 00:39
現年55歲的拳王泰森」20日晚上驚傳在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。(美聯社)

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

2022-04-21 20:53
已退役的俄羅斯前球后莎拉波娃（左圖）在Instagram上傳照片，宣布要當媽媽了（右圖）。（Getty Images、取材自Instagram）

「專長是吃2人份蛋糕」莎拉波娃35歲生日報喜：要當媽了

2022-04-20 00:05
公鹿以119:95輕鬆擊敗公牛，系列賽3比1聽牌，下一戰將回到主場尋求晉級。（美聯社）

1張圖／NBA季後賽首輪 公鹿強勢聽牌 金塊死裡逃生

2022-04-24 20:15
維吉尼亞大學在滿壘無人出局時上演「5-2-3-2」三殺。取材自推特

影／滿壘無人出局沒得分 MLB官網：從未看過這種三殺

2022-04-19 07:37
歐尼爾日前上Podcast談話節目，敞開內心說出讓自己後悔的人生三大憾事。（路透）

NBA／歐尼爾淚談人生遺憾 最悔離婚、與布萊恩和他拆夥

2022-04-22 08:18

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手