NFL專欄／擒殺手法巧妙 選秀狀元熱門？

來自密西根大學的防守邊鋒哈欽森（Aidan Hutchinson）是否為今年NFL 選秀整體實力最佳的球員，被各界廣泛討論。上季他繳出FBS排名第三的14次擒殺，對決進攻鋒線和衝擊四分衛，他展現出純熟的手部技巧，足以輕巧甩開鋒線阻擋，技術相當讓人驚艷，也是他最大的優勢。

哈欽森的父親克里斯（Chris Hutchinson）過去同樣是密西根大學的防守鋒線，甚至曾獲選大十聯盟年度最佳防守鋒線。現在的哈欽森沈浸於訓練，被同儕評為健身 房內的野獸，並且抱著自己彷彿落到選秀第六輪般的心態奮鬥朝著NFL前進。據說他非常自律，受到布雷迪（Tom Brady）啟發，不吃含糖和麩質的食物，甚至滴酒不沾。

哈欽森採用兩點站姿，雖然第一步的爆發力還有成長空間，但他擁有出色的手部撥擋技巧，搭配腳步和節奏，技術變化多端。他身高6呎7寸，體重260磅的他體能條件也不在話下。他也能夠單手抵住進攻鋒線球員，同時找到合適的重心和角度朝四分衛殺去。在2021賽季，他製造四分衛壓力的比例高達18.2%為全國第一，而全國防守邊鋒的平均則是僅有9.8%。

在傳球防守上，他的臀部發力也被評為相當出色，能有在第一時間鎖住進攻鋒線或近端鋒使自己難以被推動，再將對手甩掉朝跑鋒而去。

不過哈欽森也被挑出存在不足之處，他在衝傳的時候身體放低重心的程度不足，成為他少數的缺點。他的動作中，還不像米勒（Von Miller）等球員，以極低的姿態從從外側畫出漂亮弧線繞過進攻鋒線。若要雞蛋 裡挑骨頭的話，他的40碼衝刺4.74秒，手臂長度為32寸八分之一，也不算最佳。

不過他的三點繞跑（3-cone drill）6.73秒，和20碼來回（20 yard shuttle）4.15秒都在同位置球員中排第一，顯示他的敏捷變向，和小空間內的移動能力。在今年選秀會，哈欽森也被認為有機會成為選秀狀元，甚至在未來成為NFL明星級的球員。