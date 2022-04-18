NFL／匹茲堡大學四分衛皮克 超穩當人選

皮克。（Getty Images）

若球隊有意在今年NFL 選秀會挑選四分衛，考量面對較接近職業風格的防守，以及傳球的表現，來自匹茲堡大學的四分衛皮克（Kenny Pickett）可能是較為穩當，出錯率相對較低的選擇。

NFL官方就指出皮克是FBS中，面對職業風格的防守陣型表現最優異的四分衛。職業風格的防守陣型包括了不斷變動人員配置的防守鋒線，不容易判斷的偽裝盯人和區域防守，以及無固定的防守陣勢。此外媒體PPF還列出他在上季面對四分衛突襲（blitz），繳出多達25次達陣。在壓迫下他丟出14次達陣，全FBS僅有三人突破10次。

皮克先前在大學連續繳出13達陣9抄截的球季後，在2021賽季表現大爆發，貢獻42達陣7抄截。若要在NFL中挑個類比的對象，皮克被拿來與剛續約的突擊者四分衛卡爾（Derek Carr）相比，由此可見算是個中規中矩，但實力不算差的球員。

與上週提到的威利斯（Malik Willis）肌肉 大砲的身手不同，觀察皮克比賽中的視線，他習慣相當快速掃視場上動向找到空檔。此外，他也能快速轉換視線，變換傳球選擇藉此達到欺騙防守二線的效果。當然，他挑戰一對一與緊迫的防守，也有能力收穫不錯效果。他大學生涯一共81次達陣，也打破了傳奇球星馬里諾（Dan Marino）79次的匹茲堡大學校史紀錄。

若要利用雙腿，創造更多傳球機會，他也是當中的佼佼者。他躲避追擊的時機掌握不差，當然，他在必要時也能夠衝球。儘管如此，他也被點出對於口袋空間容易感到過度不安全，在口袋尚未崩塌的狀況下就跑出口袋，自己削弱進攻效率。

整體來看他的實戰表現不俗，打球的準度、節奏和時機掌握得當。雖然不是超級頂尖的大物新秀，但應該至少會是中規中矩，不至於讓新球隊踩雷，未來能為球隊貢獻的新秀四分衛選擇。