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NFL專欄／新秀四分衛威利斯 選秀值得投資

林育正
自由大學四分衛威利斯身強體壯，是選秀會上值得投資的新秀。（美聯社）
自由大學四分衛威利斯身強體壯，是選秀會上值得投資的新秀。（美聯社）

來自自由大學（Liberty University）的四分衛威利斯（Malik Willis）身強體壯，不僅臂力十足能輕鬆丟出速度快並且深遠的傳球，衝球能力更十分驚人。雖然傳球閱讀上還不是如此全面，但絕對是選秀會上值得投資的新秀。

威利斯身高剛好6呎以四分衛來說並不算太出色，但體重達到225磅，近兩季跑出多達27次達陣。其中在2021賽季，10碼以上的衝球多達46次，甩過擒抱更高達90次，表現相當勁爆。儘管如此，他出色的跑動和體能能力，還僅限於衝球，尚未完全轉換成延續進攻和閃躲減低擒殺的利器。他目前還是有持球起跑一啟動後，傳球延續進攻破壞力的能力還有進步空間。他上季也苦吞51次擒殺，不過一部分來自自由大學進攻鋒線保護不佳。

威利斯在傳球上擁有非常不錯的臂力和球速，且勇於頻頻挑戰深遠，甚至是防守球員緊跟的tight window目標，並不會太過謹慎，是我非常欣賞的一點。然而傳球落點經過統計後，結果卻呈現相當奇特的樣貌。威利斯的傳球，大多集中在兩側，中間地帶反倒顯得較為奚落。從影片也能發現，他有時的傳球閱讀有時較為不完整。

儘管如此，威利斯跑動中傳球，顯現出他不錯的爆發力與協調性，一氣呵成讓人看得相當過癮。同時，他也具備破解防守陣勢找出空隙的腦袋。

雖然因為就讀自由大學，挑戰傳統強權的機會不多，但威利斯膽試十足的性格，相信對職業生涯會相當有幫助。目前已經具備相當優異的體能做為根本，若能遇見合適的四分衛教練調教，將大有可為。現在的他可能還不具備直接被推上先發的能力，但培養個一、兩年後，能夠期待他成為一位競爭者。

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