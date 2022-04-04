NFL專欄／延長賽新規 仍存在瑕疵

爾隊明星四分衛艾倫抗議延長賽規則不公。（路透資料照片）

NFL在本周終於改掉讓人詬病以久的延長賽規則，本球季開始在季後賽 ，不論哪一隊猜得銅板，兩隊都有一次持球進攻的機會，一改過去進攻球隊「一波帶走」的窘境。儘管如此，規則的實施上仍存在瑕疵。

上季季後賽比爾和酋長在比賽末段激烈的進攻對決宛如史詩級大戰，殺到延長賽後，卻讓猜贏銅板，取得先攻球權的酋長直接得分終結比賽，引發比爾隊明星四分衛艾倫（Josh Allen）發聲表達對宛如「驟死賽」（sudden death）規則的不公。

新的延長賽由小馬和老鷹兩隊提案，以29：3的壓倒性優勢通過。根據新規則兩隊將都擁有進攻機會，除非第一波進攻的球隊，遭到防守隊壓制回己方達陣區安全得分（safety）。這點我是沒有太多異議，畢竟已經擁有進攻機會，但若自己嚴重出包或浪費機會，才有可能慘遭安全得分。

根據統計自從2010年賽季以來，季後賽12場延長賽中，有多達10場由贏得猜銅板的球隊拿下最終勝利。10場勝利中，更多達7場在第一波進攻就奪勝。相較之下，給予兩隊進攻機會的大學第一級賽事自2013年來，延長賽先攻隊勝率約49.7%。因此在大學賽事，猜贏銅板的球隊，較偏向選擇防守開局。

不過小馬和老鷹的最初提案，為將例行賽直接納入其中，但最終從季後賽開始試驗獲得力道較大的支持。但我對於這一點較無法認同。就比賽的公平性上，我認為例行賽和季後賽應該基於同樣的規則和立足點，才符合公平競技的原則。雖然季後賽勝負直接攸關晉級和淘汰，但同樣攸關球隊命運的狀況也可能發生在例行賽，因此我認為有些不妥。沒有理由例行賽不受到同等的重視，或拿更重要的季後賽當作新規則測試。

雖然延長賽新規僅在季後賽實施的原因之一，為考量球員在較長的比賽時間中的健康狀況。2021球季例行賽出現21場延長賽，比率其實不算太高。而且規則有可能在幾季之後擴大實施至例行賽，因此這樣的說法，尚未無法讓我買單。