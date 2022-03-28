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NFL專欄／送走希爾 酋長失爭冠利器

林育正
酋長送出王牌接球員希爾（前），換來選秀權。（Getty Images）
酋長送出王牌接球員希爾（前），換來選秀權。（Getty Images）

這周酋長和海豚發動重磅交易，送出陣中王牌接球員「獵豹」希爾（Tyreek Hill）換來今年第一、第二和第四輪選秀權，以及明年的第四和第六輪選秀權。不過比較雙方的球隊現況來看，酋長雖然今年擁有兩個首輪選秀權，但應該仍是損失較為嚴重的一方。

希爾的個人能力毋庸置疑，貴為目前聯盟最強之一的接球員，曾三度入選年度第一隊。在速度方面他更是頂尖佼佼者，田徑短跑出身的背景，不僅使他能在與防守者的一對一對位取得極大優勢，更能打亂區域防守的陣形，接球後的推進更讓人難以應付。不過說來無奈，酋長無法滿足他取得超大筆合約的企圖，無奈發動交易。交易後他與海豚簽下4年1億2000萬的合約，其中7200萬為保證金額。這筆平均年薪3000萬的大約，超越突擊者王牌亞當斯（DaVantae  Adams）的5年1億4000萬合約。

不過這筆交易對於兩隊來說有了不同的意義，畢竟酋長有潛力衝擊冠軍，而海豚則是聯盟中遊球隊。對於酋長隊來說，雖然仍有最強近端鋒凱爾西（Travis  Klece）坐鎮，還補進接球員史密斯舒斯特（Juju Smith-Schuster）和瓦德斯斯坎特寧（Marquez  Valdes-Scantling）但就一定程度上，損失了爭冠的重要拼圖。尤其是在今年美聯西區的軍備競賽中，送走希爾恐怕讓進攻戰力再被拉近。此外，雖然獲得的籌碼還算合理，但並未有「搶劫」海豚隊的程度，不夠獅子大開口。若今年選秀第四輪能升級第三輪，那將更讓高層滿意。

而海豚隊上季9勝8敗，並且在休季期間大舉招兵買馬，還找來了前49人進攻教練麥克丹尼爾（Mike  McDaniel）擔任新主帥。雖然帳面戰力升級，但四分衛塔格瓦洛亞（Tua  Tagovailoa）尚未成熟。雖然希爾與去年首輪接球員華德（Jaylen  Waddle）搭檔幫助頗大，甚至可能在美聯東區比下愛國者，但要挑戰更加成熟的比爾仍頗有難度。

當然海豚的升級計畫不僅放眼新球季，而是未來幾年。海豚獲得戰力提升，有機會擠進季後賽；但希爾的交易案讓強隊酋長失去衝冠重要武器，即戰力缺口難以彌補，以及球迷最愛的球星之一，看來還是較為吃虧的一方。

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