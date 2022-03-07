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NFL專欄／新秀體能檢測 內行人看門道

林育正
scouting combine讓球迷可以非常直觀地看見體能檢測的數字。（路透）
scouting combine讓球迷可以非常直觀地看見體能檢測的數字。（路透）

NFL休季年度大戲scouting  combine盛大上演，可能因為球迷可以非常直觀地看見體能檢測的數字，加上美式足球是極度依賴體能的運動，讓媒體和球迷紛紛加入品頭論足的行列。不過在極其複雜的球賽中，這些數字還是太過粗淺，我反倒希望能讓球迷在評價球員的過程中，了解更多細節，才能更加瞭解比賽。

在combine中40碼衝刺是最被關注的項目，以及立定跳，兩項都是考驗速度與腿部爆發力的項目。不過球員自身的真實速度，和所謂的「比賽速度」還是有段差距。在比賽中，接球員有機會在接到球全速向達陣區挺進之前，起步瞬間對防守球員的擺脫，以及跑動過程中的變速和假動作也相當重要，是還沒辦法在combine中看到的部分。

像布朗隊外接手蘭德利（Jarvis  Landry）40碼僅有4.77秒，垂直起跳28.5寸，在同一年的外接手中幾乎是吊車尾。不過展開職業生涯後，他的路徑跑動犀利，五次入選明星賽。上季大放異彩的公羊外接手庫普（Cooper  Kupp）40碼也不出色4.61秒，但在適當的戰術配置下成為對手防不慎防的進攻利器。

還有看了感到非常熱血的225磅臥推，對於許多鋒線球員來說，這樣的重量也只能算是檢測肌耐力。在比賽中短兵相接的爆發力，無法完全從測驗中看出。三次獲得年度最佳防守球員的瓦特（J.J  Watt）和唐納德（Aaron  Donald）臥推都沒有突破40次，但兩人的技巧和戰功也毋庸置疑。不過擁有爆發力的球員，通常耐力也不差就是了。

純粹的力量與體能，要如何透過專項化的訓練轉換為運動表現，背後有太多眉角。combine看起來爽，但還是粗淺了些搔不到癢處，無法了解背後精髓。

實戰不僅比體力，貫徹戰術執行同等重要。據說在combine中，四分衛等球員會被問到戰術配置與執行等問題，必須在白板上解釋。另外在面試中，也不乏被問到千奇百怪的問題，我認為也是球迷以及媒體可以多加著墨的部分，理解更深層的球員思路與性格。

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