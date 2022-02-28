NFL專欄／種族比例失衡 黑人難出頭

前海豚隊總教練佛羅雷斯槓上聯盟提起集體訴訟，可能葬送自己的教練生涯。（路透）

前海豚隊總教練佛羅雷斯（Brian Flores）槓上聯盟提起集體訴訟，挑戰職業美式足球體系的大膽行動，很可能葬送自己的教練生涯。但近期他仍被鋼人聘用為防守組助理教練與線衛教練，未遭受集體抵制，讓人感到逃過一劫。

他指控種族歧視 會在法律上取得成功嗎？也許不會。一連串事件中真的涉及種族歧視嗎？希望沒有，但也不希望他是個執教生涯不順利，卻搖著種族大旗喊聲的人。

不過沒辦法，現實大環境就是如此。全NFL 32隊的老闆一位非裔 也沒有，僅有一位非裔總教練，鋼人隊的湯姆林（Mike Tomlin）以及另外兩位少數族裔總教練，連總統拜登（Joe Biden）都曾直呼不夠多元。這樣寥寥可數的數量和機會，也與為數眾多的非裔NFL球員和助理教練們不成比例。

而挑戰和衝撞體制的後果有多嚴重？前49人隊四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）葬送生涯，成為該同溫層的精神指標。雖然佛羅雷斯並非像卡普尼克般，引爆近乎國家存在與種族的直接爭論。但在白人當家的NF球隊高層，他直接對槓的行為還是相當危險。而這次也證明，魯尼條款（The Rooney Rule）等政策可能依舊是形式主義。

聽聞鋼人雇用佛羅雷斯的消息，老實說有些讓人鬆一口氣。他即使不算圓融，但也算有內容的教頭。衝撞體制雖說不會有立竿見影的效果，但也把最殘酷的可能性搬上檯面。