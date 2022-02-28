我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

NFL專欄／種族比例失衡 黑人難出頭

林育正
前海豚隊總教練佛羅雷斯槓上聯盟提起集體訴訟，可能葬送自己的教練生涯。（路透）
前海豚隊總教練佛羅雷斯槓上聯盟提起集體訴訟，可能葬送自己的教練生涯。（路透）

前海豚隊總教練佛羅雷斯（Brian  Flores）槓上聯盟提起集體訴訟，挑戰職業美式足球體系的大膽行動，很可能葬送自己的教練生涯。但近期他仍被鋼人聘用為防守組助理教練與線衛教練，未遭受集體抵制，讓人感到逃過一劫。

他指控種族歧視會在法律上取得成功嗎？也許不會。一連串事件中真的涉及種族歧視嗎？希望沒有，但也不希望他是個執教生涯不順利，卻搖著種族大旗喊聲的人。

不過沒辦法，現實大環境就是如此。全NFL  32隊的老闆一位非裔也沒有，僅有一位非裔總教練，鋼人隊的湯姆林（Mike Tomlin）以及另外兩位少數族裔總教練，連總統拜登（Joe  Biden）都曾直呼不夠多元。這樣寥寥可數的數量和機會，也與為數眾多的非裔NFL球員和助理教練們不成比例。

而挑戰和衝撞體制的後果有多嚴重？前49人隊四分衛卡普尼克（Colin  Kaepernick）葬送生涯，成為該同溫層的精神指標。雖然佛羅雷斯並非像卡普尼克般，引爆近乎國家存在與種族的直接爭論。但在白人當家的NF球隊高層，他直接對槓的行為還是相當危險。而這次也證明，魯尼條款（The  Rooney Rule）等政策可能依舊是形式主義。

聽聞鋼人雇用佛羅雷斯的消息，老實說有些讓人鬆一口氣。他即使不算圓融，但也算有內容的教頭。衝撞體制雖說不會有立竿見影的效果，但也把最殘酷的可能性搬上檯面。

種族歧視 非裔 NFL

上一則

網球／納達爾開季3連冠…賽事最老贏家

下一則

MLB／媒體：新賽季10大強打 大谷第3、索托居冠

延伸閱讀

被非裔教練告種族歧視 NFL找前司法部長辯護

被非裔教練告種族歧視 NFL找前司法部長辯護
NFL／洛杉磯公羊冠軍遊行 庫普穿上Kobe球衣致敬

NFL／洛杉磯公羊冠軍遊行 庫普穿上Kobe球衣致敬
NFL非白人教頭僅3位 拜登認不夠多元應「符社會要求」

NFL非白人教頭僅3位 拜登認不夠多元應「符社會要求」
NFL／公羊庫普火力猛 唐納德擒殺凶狠

NFL／公羊庫普火力猛 唐納德擒殺凶狠

熱門新聞

18歲的谷愛凌首征冬奧連奪2金1銀，但因未明言會否四年後繼續代表中國隊，一度受網民非議。(取材自微博)

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

2022-02-23 18:48
前冬奧花式滑冰金牌金妍兒。 美聯社

冬奧／30歲阿姨跟15歲女孩計較？金妍兒遭俄國網暴

2022-02-18 19:31
俄羅斯選手瓦莉娃(Kamila Valieva)在等分區哭倒。紅圈圈起處為「Kiss & Cry」的識別牌。(美聯社)

冬奧／花滑場邊的「Kiss & Cry」是什麼意思？

2022-02-17 17:48
俄花滑少女特魯索娃神還原「神力女超人」，本尊蓋兒加朵也大讚。 美聯社

冬奧／俄花滑少女神還原神力女超人 釣出本尊：超愛的

2022-02-23 05:04
谷愛凌。（取材自微博）

谷愛凌告別北京冬奧：我度過人生中最美好的2周

2022-02-22 18:56
代表中國參加北京冬奧拿下金牌的谷愛凌，一直是輿論關注焦點。新華社

滑雪天后？宣傳機器？谷愛凌首場抖音直播「點讚破億」

2022-02-21 17:02

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡