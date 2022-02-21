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NFL專欄／超級盃到手 唐納德續追紀錄

林育正
公羊防守鋒線唐納德終於戴上冠軍戒。（美聯社）
公羊防守鋒線唐納德終於戴上冠軍戒。（美聯社）

堪稱聯盟最強防守球員的公羊防守鋒線唐納德（Aaron  Donald）終於戴上冠軍戒，璀璨生涯終於完成最後一塊拼圖。但他應該還不會退休，甚至持續與強力的後起之秀瓦特（TJ  Watt），成為獲得年度最佳防守球員最多次的球員。

最後拉倒猛虎四分衛布洛（Joe  Burrow）後，唐納德一手指向另一手的手指，慶祝即將手到擒來的冠軍和冠軍戒指。這個賽季的年度最佳防守球員的選票，一共有42票投給瓦特，他只獲得3票，儘管如此，他聯盟最佳球員的稱號仍毋庸置疑。

超級盃唐納德毫無保留宰制力，對手已不只需要出動雙人包夾，甚至動用三人包夾來伺候他。這場比賽在防守端，更是他的更人秀；不論是硬將進攻鋒線球員往後推個好幾次直接來個擒殺，或是以俐落身手穿越鋒線，甚至跑出口袋拉大防守範圍也沒問題。他貢獻兩次擒殺，也為其他防守隊友創造空間，讓球迷看得不亦樂乎。

雖然他超級盃前曾暗示奪冠可能退休，但現在看起來應該是不用擔心了。他點名了教練麥克維（Sean  McVay）和隊友小貝克漢（Odell Beckham  Jr.）等人若留隊，他將繼續打拚。雖然他的生涯已相當圓滿，但仍還有其他成就可追逐。目前三次年度防守球員雖然已並列史上第一，但以30歲的年紀再拿一座絕對有機會。

雖然現在的他遭到對手重兵看管，可能數據上不會太漂亮，但若在關鍵時刻能有更多發揮，仍還有機會。未來他與瓦特和波沙兄弟的競爭仍然將非常激烈，不僅是擒殺，還有極為有價值能造成負碼數的tackle  for loss。他目前生涯98次擒殺排史上第40，他的實力絕對不僅如此；tackle for loss 150次已經來到史上第九。

唐納德的退休暗示畢竟讓公羊嚇了一跳，但預計他超越瓦特的2800萬年薪成為史上最高薪的非四分衛球員，是接下來最大看點。他不僅數據，以及整體的壓迫影響力和穩定輸出絕對是佼佼者。他在一對一狀況下，擊敗對手的比率65.8%，就優於瓦特的43.4%。以他對公羊的貢獻，的確是有獲得超高薪的可能。

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