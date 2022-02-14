NFL／超級盃達陣 小貝克漢奪冠淚崩

超級盃表現出色，小貝克漢重新證明自己，含淚獲得超級盃冠軍。（美聯社）

從紐約天之驕子，到眾人訕笑的對象，小貝克漢重新證明自己，含淚獲得超級盃 冠軍。

第56屆超級盃，在僵持的開局他拿出自己的拿手絕活，於達陣區騰空回身接球，為公羊首開紀錄完成17碼達陣。

不料在第二節一次接球中，他未和對手發生肢體接觸卻膝蓋受傷離場，整場只能坐壁上觀。公羊在最後一刻逆轉23:20奪冠，在場邊的他也激動流下眼淚。

曾經以一記騰空單手後仰接球震驚全世界，在紐約巨人一躍成為世界知名運動明星的小貝克漢雖然球技絕佳，更具有極高市場價值，但也惹出不少爭議。包括高調宣稱他才是紐約球迷進場的原因，數年前更在季後賽 前夕，與巨人隊友大曬前去邁阿密遊玩的遊艇照，但慘遭包裝工淘汰，而成為球迷間的笑柄。

隨後被交易至布朗與大學隊友蘭德利（Jarvis Landry）聚首，但表現仍不如預期。本季小貝克漢的父親，更衝上火線抨擊四分衛梅菲爾德（Baker Mayfield）有空檔不傳給兒子。小貝克漢再次離隊，來到洛杉磯 公羊的他彷彿賭上尊嚴展開最後一搏。

即使生涯因傷曾缺席不少比賽，但現在小貝克漢的狀態不俗，他在變向上腳步輕巧快速。在戰術設計上，若有需要多次變換方向跑動，是防守球員盯防相當頭痛的對象。且他接球後的加速度推進不錯，一躍至半空中身體控制能力極佳，能夠滯空鎖定傳球漂亮接下達陣。

本季包含季後賽，他為公羊出賽12場已貢獻7個達陣，不僅是公羊在紅區能夠仰賴的目標，在頭號接球員庫普吸引防守注意力，就是他大展身手之際，重新擦亮頂尖接球員招牌。