超級盃／詹姆斯現身比賽現場 high到熱舞畫面被捕捉
NFL超級盃（Super Bowl）今天在洛杉磯的SoFi體育場（SoFi Stadium）登場，洛杉磯公羊對決辛辛那提猛虎。這是超級盃睽違近30年首次於洛杉磯舉行，熱愛美式足球的詹姆斯（LeBron James）自然不會錯過現場觀戰的機會，他帶著家人前往共襄盛舉。
詹姆斯一到現場就讓球迷驚呼不已，而在公羊隊完成達陣後，他還被鏡頭捕捉到熱舞慶祝的畫面。
備受矚目的超級盃中場表演請來了德瑞博士（Dr. Dre）、史努比狗狗（Snoop Dogg）、阿姆（Eminem）、五角（50 Cent）、瑪麗·布萊姬（Mary J. Blige）、肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）等超級巨星共演，讓詹姆斯也忍不住發推特高呼：「史上最精采的中場表演秀」。
前一場對勇士比賽中，雖然湖人最終飲恨，但詹姆斯卻正式超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），問鼎聯盟季後賽與例行賽總得分王，樹立屬於自己的障礙，如此偉大里程碑也讓球迷瘋狂慶賀。
Touchdown do Odell Beckham Jr no #SuperBowl— NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) February 14, 2022
O LeBron James: ?????????kkkkkkkkkkkkdd
pic.twitter.com/tzabfrnvnI
He had @KingJames say hi to his mom while he was on FaceTime with her at the Super Bowl 😂 pic.twitter.com/4rZuZxBRiS— ESPN (@espn) February 13, 2022
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