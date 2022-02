超級盃／詹姆斯現身比賽現場 high到熱舞畫面被捕捉

NFL超級盃 (Super Bowl)今天在洛杉磯 的SoFi體育場(SoFi Stadium)登場,洛杉磯公羊對決辛辛那提猛虎。這是超級盃睽違近30年首次於洛杉磯舉行,熱愛美式足球的詹姆斯(LeBron James)自然不會錯過現場觀戰的機會,他帶著家人前往共襄盛舉。

詹姆斯一到現場就讓球迷驚呼不已,而在公羊隊完成達陣後,他還被鏡頭捕捉到熱舞慶祝的畫面。

備受矚目的超級盃中場表演請來了德瑞博士(Dr. Dre)、史努比狗狗(Snoop Dogg)、阿姆(Eminem)、五角(50 Cent)、瑪麗·布萊姬(Mary J. Blige)、肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)等超級巨星共演,讓詹姆斯也忍不住發推特高呼:「史上最精采的中場表演秀」。

前一場對勇士比賽中,雖然湖人最終飲恨,但詹姆斯卻正式超越賈霸(Kareem Abdul-Jabbar),問鼎聯盟季後賽與例行賽總得分王,樹立屬於自己的障礙,如此偉大里程碑也讓球迷瘋狂慶賀。

He had @KingJames say hi to his mom while he was on FaceTime with her at the Super Bowl 😂 pic.twitter.com/4rZuZxBRiS