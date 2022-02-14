超級盃／公羊奪冠 庫普2次關鍵接球達陣獲MVP

庫普幫公羊奪下超級盃，並獲選為本屆MVP。 （路透）

NFL洛杉磯 公羊（Los Angeles Rams）今天靠庫普（Cooper Kupp）兩次關鍵接球達陣，取得超前分，終場以23：20擊敗辛辛那提猛虎（Cincinnati Bengals），隊史第二度贏得超級盃 （Super Bowl），庫普也獲選為本屆超級盃最有價值球員（MVP）。

職業美式足球聯盟NFL超級盃今天在SoFi體育場（SoFi Stadium）進行，這次的比賽前，洛杉磯公羊僅於1999年球季、球隊還是聖路易公羊的時代，贏過1次超級盃，辛辛那提猛虎則是從未在超級盃拿下勝利。

庫普幫公羊奪下超級盃，並獲選為本屆MVP，賽後帶著妻兒一同慶祝。 （美聯社）

靠踢球員蓋伊（Matt Gay）射門得手緊咬比數的公羊，在前3節打完時以4分落後，第4節再靠史戴福德（Matthew Stafford）與陣中頭號接球員庫普（Cooper Kupp）聯手完成達陣，加上蓋伊加踢也順利取分，最終23：20險勝猛虎，贏得隊史第2座超級盃冠軍。

本季以145次接球、1947碼、16次接球達陣，勇奪「3冠王」而獲選最佳進攻球員的接球員庫普，今天兩度接球達陣，幫助公羊取得領先，並成功贏得超級盃，這讓他獲選為本屆超級盃的最有價值球員。

在公羊慶祝勝利的時刻，陣中華裔安全衛遲友駿（Taylor Rapp）也向女友求婚成功，在今天「雙喜臨門」。