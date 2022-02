超級盃／「球給庫普」山羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

第56屆超級盃 今天在洛杉磯SoFi體育館登場,本季的年度最佳進攻球員庫普(Cooper Kupp)在最後階段挺身而出,終場前1分半鐘的關鍵鐽震逆轉戰局,洛杉磯山羊隊以23:20擊敗辛辛那提猛虎隊,山羊相隔23年再奪迪巴隆盃,也是隊史第2冠。

在本屆以前,公羊隊史前一冠且是唯一一冠出現在1999年,猛虎則是還不曾奪冠,兩隊對冠軍都很飢渴,今天在比賽過程中互有領先。

34歲公羊四分衛史戴佛德(Matthew Stafford)和25歲猛虎四分衛布洛(Joe Burrow),是相差11屆的選秀狀元,這是超級盃史上第2次上演狀元四分衛對決,公羊開賽先發制人,史戴佛德上半場兩次傳球達陣,猛虎的上半場唯一達陣則由跑鋒米克森(Joe Mixon)傳出,將落後差距縮小到10:13。

猛虎將氣勢帶進下半場,12秒內戰況風雲變色,布洛與希金斯(Tee Higgins)的連線,完成75碼達陣,加踢1分也得手,戰局就此逆轉;哈金斯在接球前有拉扯防守球員面罩的動作卻未被判決,也讓兩隊一度打來火氣十足。

猛虎取得領先後,兩隊進攻都陷入瓶頸,布洛第3節5度被擒殺,全場7次被擒殺平超級盃紀錄,猛虎無法再擴大優勢,給了公羊反撲的機會。

攻勢同樣頻頻受挫的公羊,在第4節決定「球給庫普」,幾乎是靠他一人扭轉局面,猛虎對他包夾、三夾依舊擋不下他,第4檔跑出關鍵推進7碼,並在終場前1分25秒的達陣逆轉戰局,庫普的單場8次接球、推進92碼、2次達陣,將山羊帶離虎口。

