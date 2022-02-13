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超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

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超級盃／「球給庫普」山羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

記者陳宛晶／綜合報導
公羊在第56屆超級盃「驚天逆轉」猛虎奪冠，圖為公羊頭號接球員庫普持球。（路透）
公羊在第56屆超級盃「驚天逆轉」猛虎奪冠，圖為公羊頭號接球員庫普持球。（路透）

第56屆超級盃今天在洛杉磯SoFi體育館登場，本季的年度最佳進攻球員庫普（Cooper Kupp）在最後階段挺身而出，終場前1分半鐘的關鍵鐽震逆轉戰局，洛杉磯山羊隊以23：20擊敗辛辛那提猛虎隊，山羊相隔23年再奪迪巴隆盃，也是隊史第2冠。

在本屆以前，公羊隊史前一冠且是唯一一冠出現在1999年，猛虎則是還不曾奪冠，兩隊對冠軍都很飢渴，今天在比賽過程中互有領先。

34歲公羊四分衛史戴佛德（Matthew Stafford）和25歲猛虎四分衛布洛（Joe Burrow），是相差11屆的選秀狀元，這是超級盃史上第2次上演狀元四分衛對決，公羊開賽先發制人，史戴佛德上半場兩次傳球達陣，猛虎的上半場唯一達陣則由跑鋒米克森（Joe Mixon）傳出，將落後差距縮小到10：13。

猛虎將氣勢帶進下半場，12秒內戰況風雲變色，布洛與希金斯（Tee Higgins）的連線，完成75碼達陣，加踢1分也得手，戰局就此逆轉；哈金斯在接球前有拉扯防守球員面罩的動作卻未被判決，也讓兩隊一度打來火氣十足。

猛虎取得領先後，兩隊進攻都陷入瓶頸，布洛第3節5度被擒殺，全場7次被擒殺平超級盃紀錄，猛虎無法再擴大優勢，給了公羊反撲的機會。

攻勢同樣頻頻受挫的公羊，在第4節決定「球給庫普」，幾乎是靠他一人扭轉局面，猛虎對他包夾、三夾依舊擋不下他，第4檔跑出關鍵推進7碼，並在終場前1分25秒的達陣逆轉戰局，庫普的單場8次接球、推進92碼、2次達陣，將山羊帶離虎口。

公羊「關鍵達陣」

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