NFL／猛虎切斯表現成熟 踢球員決勝負

猛虎切斯。(Getty Images)

猛虎近三季內從全聯盟例行賽2勝的弱雞，季後賽 連過突擊者、泰坦和酋長，躍進為超級盃 爭冠強隊已創下聯盟最快翻身重建的紀錄。

猛虎總教練泰勒（Zach Taylor）今年38歲，麥克維36歲，讓本戰成為雙方教頭年齡加總，最年輕的超級盃。泰勒更曾在2017-18賽季於麥克維手下做事，兩季分別擔任助理外接手教練和四分衛教練。泰勒對於公羊體系的了解，有機會取得戰略優勢。

猛虎四分衛布洛上賽季遭逢嚴重膝蓋傷勢，本季回歸後反倒改頭換面，成為全聯盟火力最強大的四分衛，更獲頒東山再起獎。他傳球成功率高達70.4%，外加4611碼，34達陣和14抄截。布洛表現穩定，即使落後和被擊倒在地也不動聲色，有機會以25歲之姿贏得超級盃。

猛虎同樣擁有強大接球陣容，切斯（Ja'Marr Chase ）身上毫無新秀的生澀，例行賽1455碼13達陣，已強勢入選年度第二隊，奪下年度最佳進攻新秀。例行賽曾單場266碼，季後賽單場279碼，都改寫NFL 歷史紀錄。雖然身高6呎不算太突出，然而他具備強大身體控制能力，多角度的來球皆可處理到位。不過這場比賽，他預計將與公羊角衛蘭姆西正面對決，是本戰最大看點。他接球後推進多達651碼聯盟第三，20碼以上推進22次第四，接球不論長短，都可推進斬獲碼數。此外接球員希金斯（Tamaurice “Tee” Higgins）和波伊德（Tyler Boyd）實力也不俗，可與公羊抗衡。

切斯如此形容布洛：「他叫我做什麼我都照做，他是我的神。」

不過布洛也是最悲情的四分衛，例行賽被擒殺多達51次全聯盟第一，儘管如此他仍威力不減。因此，跑鋒米克森（Joe Mixon）不僅路面進攻，還得擔負協助擋人的工作，有機會成為本戰的無名英雄。

猛虎的防守鋒線相當強悍，打法呈現相當多變的樣貌。包括前線七人全力向前衝，或是讓原本站在線上的線衛突然後撤，與二線搭配區域防守，或利用刻意偏向一側的站位與衝傳製造混亂。

在對上酋長一戰，更刻意留下一名線衛限制馬霍姆斯移動創造空間，同時減少體能消耗的戰術就成功奏效。猛虎本季以4年6000萬的價碼，簽下防守邊鋒亨德克里森（Trey Hendrickson），他也不負眾望繳出14次擒殺。

公羊與猛虎在美聯冠軍賽的對手酋長，都是重度仰賴傳球攻勢的球隊，因此可藉由前一戰預判防守策略。對上酋長時下半場和延長賽中，猛虎在45%的防守配置超過8名防守球員後撤防堵傳球，馬霍姆斯此時13次傳球僅7次成功，沒有達陣還丟出1次抄截，兩次遭到擒殺，是相當成功的戰略。猛虎的二線具有紀律，讓史戴佛德沒有犯錯空間。

猛虎菜鳥年僅22歲的踢球員麥克菲爾森（Evan McPherson）可能是奪勝關鍵。在例行賽壓軸戰擊敗酋長，和季後賽首戰扳倒美聯頭號種子泰坦，都是靠他踢球奪勝。當然，還有在美聯冠軍賽延長賽，送酋長回家的致勝射門。

他在季後賽12踢全中，其中包括3顆50碼以上射門，加分踢4次也全數命中。現在他更有機會挑戰傳奇踢球員維納蒂耶里（Adam Vinatieri）單屆季後賽踢進14球的傲人紀錄。