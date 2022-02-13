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NFL／公羊庫普火力猛 唐納德擒殺凶狠

編譯林育正／專題報導
公羊頭號接球員庫普。(Getty Images)
公羊頭號接球員庫普。(Getty Images)

公羊四年內第二次殺進超級盃，在季後賽連過紅雀、海盜和49人。史戴佛德可說是「高風險、高報酬」的四分衛，雖然臂力與視野不俗，但他的表現起伏偏大，在例行賽傳出多達41次達陣，卻也17次遭到抄截。本季他曾掉入刻意布置的防守陷阱，也曾與隊友溝通默契出現問題，傳球偏離目標過遠遭到攔截。史戴佛德在國聯冠軍賽尾聲，一次長傳幾乎被抄截，所幸49人安全衛塔特（Jaquiski Tartt ）漏接才度過一場虛驚，差點讓比賽出現懸念。不過史戴佛德生涯帶起多達34次逆轉攻勢，已位列NFL史上第五，仍有一定程度的心理素質，並且在被突襲（blitz）的狀況下，四分衛評分為聯盟最佳的129.6。而他進入季後賽後，表現也趨於穩定。

頭號接球員庫普（Cooper Kupp）獲頒本季最佳進攻球員，以145次接球、1947碼和16達陣勇奪三冠王。在總教練麥克維（Sean McVay）精心設計的戰術下，速度並非頂快的庫普伺機穿梭於防守陣勢見縫插針，每次接球後平均還能推進5.8碼。此外，公羊還有靈巧飛快，季中轉隊復活的小貝克漢（Odell Beckham Jr.）做為二把手。根據Next Gen Stats分析，小貝克漢在本季季後賽的空檔率高達61%。

但若猛虎將重心放在傳球防守，跑鋒米歇爾（Sony Michel）和傷癒復出的艾克斯（Cam Akers）較為穩健的進攻也不容忽視。不過相對，猛虎在地面防守表現也算不差。

公羊防守組更是眾星雲集，一對一防守能力強卻自傲的明星角衛蘭姆西（Jalen Ramsey）領軍，退休臨時復出的安全衛威德（Eric Weddle）漸入佳境。公羊常擺出區域防守，防堵對手長傳。擒抱功力不俗的華裔安全衛遲友駿（Taylor Rapp）因腦震盪缺席季後賽所有比賽中，也預計將回歸，對於防堵對手接球後推進是一大利多。

在防守鋒線上，聯盟最強防守球員之一的防守絆鋒唐納德（Aaron Donald ）例行賽12.5次擒殺，超過70%的攻守交鋒需要兩人包括。對上猛虎隊狀況起伏較大的進攻鋒線，唐納德有望為隊友吸引較多提防，讓前超級盃MVP米勒（Von Miller）與佛洛依德（Leonard Floyd）兩位線衛擒殺好手有更多揮灑空間。唐納德生涯已三次拿下最佳防守球員，人緣極佳的他，也讓隊友直呼要為他拿下這座冠軍。

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