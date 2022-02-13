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超級盃開踢 猛虎爭隊史首冠 公羊全力攔路

中央社／洛杉磯綜合外電
今年超級盃，將由辛辛那提猛虎隊和洛杉磯公羊隊一爭高下。(取材自NFL推特)
今年超級盃，將由辛辛那提猛虎隊和洛杉磯公羊隊一爭高下。(取材自NFL推特)

職業美足NFL本季高潮迭起，重頭戲超級盃美東13日下午06：30登場，由眾星雲集的公羊隊主場迎戰黑馬之姿殺入冠軍戰的猛虎隊，力防猛虎戲劇性抱回隊史首冠。

NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）本月初剛宣告退役，即將舉行的超級盃（Super Bowl）將是後布雷迪時代首場NFL年度冠軍賽，地點在斥資55億美元打造的洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）。

洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）在主場出戰辛辛那提猛虎（Cincinnati Bengals），預計約有1億美國人會收看這場年度盛事。

年輕四分衛布洛是辛辛那提猛虎隊靈魂。（美聯社）
年輕四分衛布洛是辛辛那提猛虎隊靈魂。（美聯社）

屆時將有約7萬名觀眾湧入球場觀戰，中場表演陣仗將有美國饒舌天王阿姆（Eminem）、嘻哈靈魂樂天后瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）與嘻哈藝人Dr. Dre、史奴比狗狗（Snoop Dogg）及肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）。

熱鬧場面勢必與上屆超級盃形成對比。去年超級盃在佛羅里達州坦帕（Tampa）舉行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，當時觀眾人數限制在2萬5000人。

法新社報導，儘管洛杉磯Omicron疫情降溫，有關當局仍要求所有入場人員出示疫苗接種證明或篩檢陰性證明，且必須戴口罩。

此外，超級盃主角將是兩位才華橫溢的四分衛對決，公羊四分衛史塔福德（Matthew Stafford）和猛虎四分衛布洛（Joe Burrow）過去都是選秀狀元，也都是生涯首度闖進超級盃。

年輕四分衛領軍 猛虎力拚隊史首冠

25歲的布洛2020年菜鳥球季因嚴重膝傷而報銷，傷癒歸隊後率領猛虎睽違33年再闖超級盃。

若猛虎勝出，也將寫下NFL史上數一數二驚奇的大變身佳話。

他們上季4勝11敗，戰績只比2019年球季2勝14敗好一點，冷嘲熱諷不斷，然在教頭泰勒（Zac Taylor）指導及布洛2020年加盟的鼓舞下，全隊本季搖身一變，一路過關斬將打進超級盃。

布洛日前在媒體面前神情自若，對於接下來的超級盃躍躍欲試，「我看膩了比賽影片，只想上場。我不會拿自己跟任何人比較，我會努力成為最棒的布洛。」

公羊四分衛史塔福德生涯首度闖進超級盃。（美聯社）
公羊四分衛史塔福德生涯首度闖進超級盃。（美聯社）

武器多經驗足還有主場優勢 公羊老神在在

34歲的史塔福德先前在底特律雄獅（Detroit Lions）待了12季，但都無緣出戰超級盃，去年改披公羊戰袍後終於如願以償。

公羊除有史塔福德豐富經驗助陣，進攻方面還有更多武器足以衝破猛虎防守，包括本季最佳外接手庫普（Cooper Kupp），以及在季中才轉隊加入公羊的明星接球員貝克漢二世（Odell Beckham Jr.），貝克漢二世曾待過紐約巨人（New York Giants）和克里夫蘭布朗（Cleveland Browns）。

公羊不只有主場優勢，也有在近年出戰超級盃的經驗。

隊上許多球員曾在2019年超級盃出戰新英格蘭愛國者（New England Patriots），當時公羊以3：13吞敗，教頭麥克維（Sean McVay）從失敗中汲取教訓。

他今天說：「全隊保持平常心、冷靜，備戰極具信心，我感覺真的很好。我很高興能看到他們盡其所能出戰。身為教頭會試著泰然處之，並做出正確決定，我們要做的就是這些，屆時也會享受當下。」

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