NFL專欄／大膽分手包裝工 羅傑斯能更偉大

包裝工季後賽失利，羅傑斯的去留再次成為話題。（路透）

包裝工再次於季後賽 敗給49人，讓季前經歷一陣風雨才願意歸隊，繳出MVP等級表現的四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）再次帶著失望放寒假。關於他去留的討論再次占據新聞版面，但我依舊認為，感覺不對不必強求合作，雖然其他球隊陣容不比綠灣，但也許會是凸顯羅傑斯偉大的機會。

當球隊出了問題，先發四分衛、總教練或總管之中，可能得有一人必須離開。雖然這次敗給49人無法晉級國聯冠軍賽最顯而易見的問題在特別組身上，但羅傑斯與整隊的表現也不到讓人滿意的程度。此外，總教練拉弗萊（Matt LaFleur）與總管古特昆斯（Brian Gutekunst）在工作上，算達到及格繼續留任的程度。

雖然羅傑斯表明不願參與球隊重建過程，但38歲的他身手依舊犀利。回到球季前的老問題，就算要走，檯面上也沒有需要四分衛，但陣容又強如包裝工的球隊。但羅傑斯對於第二枚冠軍戒指的追尋，也許不是一個球季一蹴可幾。假使他願意多花點時間，還是能為自己重新擦亮招牌名留青史。

與羅傑斯關係不差的包裝工進攻教練海克特（Nathaniel Hackett）轉戰野馬擔任總教練。雖然野馬本季7勝10敗排美聯西區吊車尾，實力可能距離羅傑斯期待的新東家有點落差，不過陣中擁有外接手蘇頓（Courtland Sutton）、派翠克（Tim Patrick）和近端鋒芬特（Noah Fant）等潛力股，本季進攻還稱得上中段班。

若羅傑斯能率領野馬再次問鼎冠軍，我想冠軍的價值與意義將更加非凡，證明他的偉大。而且像未來的名人堂成員布雷迪（Tom Brady）與曼寧（Peyton Manning），也都離開待了大半生涯的老東家愛國者和小馬，到海盜和野馬率隊奪冠，為自己的功勳再添上一筆。

因此，我對於羅傑斯留在綠灣或是離開，我較為看開樂觀其成的。留隊是很合理的選擇，離開迎接挑戰則是新的機會，可能對球迷會有些衝擊，但沒什麼不好。