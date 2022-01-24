NFL專欄／堅持地面戰 49人爆冷勝

國聯第一種子包裝工再次於季後賽 踢到鐵板，在分區賽10：13跌破眾人眼鏡敗給49人。那就來談談，49人如何贏下這場比賽。

最顯而易見的，就是兩邊特別組的發揮了。在最後關頭，包裝工特別組遭到突破，棄踢被威利斯（Jordan Willis）擋下。包裝工特別組在混亂中左看右看沒能即時找到球，被胡芬加（Talanoa Hufanga ）撿起輕鬆達陣。而在上半場結束前，包裝工踢球員克羅斯比（Mason Crosby）39碼的射門被擋住。兩次重大的失誤，都是左右勝負的關鍵。俗話說特別組決定勝敗，再次獲得印證。

此外，包裝工在對手踢球回攻表現也不佳，平均開始進攻位置在23碼線處，49人表現較佳則是35碼。

而且雖然49人四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）個人能力遠不及包裝工的羅傑斯（Aaron Rodgers）。但49人此役展現強勁韌性，用己方強項嘗試突破，且執行力不俗，終究獲得回報。進攻端來看，49人持續用強悍的地面進攻，以及伽羅博羅的中路快傳推進。雖然上半場受到天氣影響，隊友幾次接球漏接，伽羅博羅上半場就已被三次擒殺，但進入下半場越來越火燙，可見其紀律與鬥志。

上半場49人跑傳分別僅僅拿到34碼和43碼，但比賽結束後，分別來到106碼和131碼。而相反地，原本領先的包裝工數據卻是下滑的。上半場49人陷入麻煩進攻不順，一度殺入紅區更以被抄截收場。49人擅長的跑陣也不順，更被包裝工跑鋒瓊斯（Aaron Jones）短傳接了120碼。但他們並未顯露低迷的氣勢，為比賽增添變數。

49人的防守端也在下半場加溫，且持續利用羅傑斯不斷將球傳給亞當斯 （Davante Adams）的壞習慣，布置包夾防守。除了原盯防的角衛外，許多時間還有另一名球員在一旁嚴陣以待。因此雖然亞當斯能接到球，但也跑不了多遠，最長的一次只有25碼。而且49人防守組，全場更送出5次擒殺。

這場比賽讓我們看到49人的韌性，即使在失敗與失誤的逆境中，進攻和防守端皆越打越帶勁，並且相信自己最強而有力的武器，抵死不屈地尋求突破。最後終於靠著特別組的神來一筆，獲得爽快的勝利。