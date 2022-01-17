NFL專欄／根基遭摧毀 愛國者完敗

辛格特里跑出2達陣，是比爾贏球的隱形功臣。（Getty Images）

記得一段時間前，才有球迷和媒體在預測，超級盃 可能出現布雷迪（Tom Brady）將率領海盜在超級盃對決愛國者與合作20年的教頭比利契克（Bill Belichick）。愛國者雖然靠著保守戰法殺進季後賽 ，但可能連賭盤都沒想到，會是17：47遭到慘電，更被比爾豪取七次達陣。

這是愛過者隊史上，第三次在季後賽單場輸超過30分，也是隊史失分第二多的一戰，僅次1963年美聯冠軍賽狂丟51分。當時的隊名，還是波士頓 愛國者。反觀比爾現在成為超級盃年代以來，第一支在季後賽前六波攻勢，都能達陣的球隊。四分衛艾倫（Josh Allen）5次傳球達陣，全場僅僅4次傳球不成功，數據相當罕見。

這場比賽的隱形功臣，我給比爾的進攻鋒線。比爾跑鋒辛格特里（Devin Singletary）的個人能力可能不到明星級，但進攻鋒線整體移位擋人迅速確實，幫助他平均每次衝球可以推進5.1碼，另外還收穫兩次達陣。當然，辛格特里本戰該有耐心找空檔的時候確實放慢，該應跑的時候，也能果斷硬幹。雖然艾倫整場傳球手感順到不行，但多虧進攻鋒線，艾倫才可以幾次自行衝球，擾亂愛國者防守佈陣。整場比賽，愛國者的防守鋒線和線衛，完全沒有和比爾進攻鋒線一較高下的餘地，無法主動帶來更多威脅，只能被動挨打。

艾倫整場比賽不僅沒被擒殺，更能舒服傳球，展現絕佳的準頭和節奏。這同時也要說到，愛國者的二線雖然有例行賽8抄截的角衛傑克森（JC Jackson）。但愛國者二線在本戰，在一對一防守方面，全都遭到嚴重打點。接球員一出現空檔，艾倫的傳球就到。愛國者即使放出cover 3區域防守，但依舊未能相互支援，不斷遭受重擊。

再者，比爾防守鋒線的表現也非常亮眼。愛國者的路面進攻相較之下，總是晚了那麼一步，被更加具備侵略性的Front 7阻斷。菜鳥四分衛瓊斯（Mac Jones）少了路面進攻支援，就算自己傳球尚可，但他火侯仍有限，沒有逆轉戰局的長傳英雄球，也是無力回天。

比利契克的建隊哲學中，陣容先從「裡面補」，也就是在陣形內側的攻守鋒線。但攻守鋒線表現卻徹底被對手壓過，等於球隊根基遭到摧毀，相當讓人難以接受。