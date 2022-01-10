NFL專欄／讓隊友更好 史戴佛德隱形MVP

例行賽進入尾聲，但接下來最讓我期待的球員，是本季才來到洛杉磯 公羊的四分衛史戴佛德（Matthew Stafford）。大家常說，衡量一名球員是否具備MVP資格，不僅自己要有超優質的表現，也必須提升身旁的隊友。雖然史戴佛德個人的表現還不夠出色到競逐MVP，但他做到了讓隊友更好。期待過去還從未在季後賽 贏過球的他，能有所斬獲。

史戴佛德算是個隱形MVP吧，公羊有了他在進攻復活，更成為有機會角逐超級盃 冠軍的球隊。雖然說在最後一場例行賽前，4648碼38達陣，67.3%的傳球命中率看起來真的很不錯。但可惜他也丟出多達15次達陣。

此外，他讓外接手庫普（Cooper Kupp）16戰累計了1829碼15達陣，有機會挑戰單季的1964碼。在布朗待得不開心的小貝克漢（Odell Beckham Jr.）也有如神助，為公羊上陣7場接到5達陣，展現讓人難以預測的步伐，使對手防不慎防。

史戴佛德的確做到讓隊友更好，但他卻也在15至17周3場比賽中丟出6次抄截。不過本季他的長傳相較過往有失準的狀況，多達5次被抄截。

根據統計，他在開球後沒有後退或退一步出手的狀況下，有1達陣和3抄截；退五步則是8達陣4抄截，退七步則是3達陣3抄截。依照分析，對手針對他的快速出手積極防守，似乎有點被看破手腳的感覺；而長傳方面則是他的傳球決策不佳。

不過公羊總教練麥克維（Sean McVay）表示，史戴佛德是心理素質極為堅強的球員。而這類問題不只端看選手本身，也極度考驗教練團有沒有料。史戴佛德過去在實力火候稍弱的獅隊沒有太多機會在季後賽大展身手，因此今年，不完美的他，反倒讓我更加期待。