NFL專欄／四分衛不上不下 聖徒尷尬

名人堂等級四分衛布里斯（Dress Brees）退休 後，聖徒進入關鍵轉捩點。雖然戰績平平，但進入球季尾聲，卻與季後賽漸行漸遠。現在戰績中後段的聖徒，卻陷入相當尷尬的處境。

四分衛的位置目前是有些青黃不接，過去傳球豪賭太過氾濫的溫斯頓（Jameis Winston）來到新球隊需要多一些時間改造與熟悉體系，可惜只打了七場比賽就受傷報銷。雖然繳出14達陣3抄截打出些新氣象，績效看似不差，抄截數也有收斂，但59%的傳球成功率還是讓人有些無法放心。而且溫斯頓本季後將成為自由球員，這樣的狀況下，似乎有點要留不是，不留也不是。但也許留下來持續觀察，不太早定調為先發，會是比較合適的選擇。

更何況本季結束後，羅傑斯（Aaron Rodgers）、華森（Deshaun Watson）和威爾森（Russell Wilson）等明星級四分衛都有可能離隊，讓此狀況更加複雜。

而聖徒隊本季曾雙殺超級盃 冠軍海盜，以及擊敗包裝工。但防守實力猶存，進攻火力不穩，反倒導致聖徒處於一個不上不下的狀態。聖徒尷尬的聯盟中後段戰績，導致無法在取得選秀順位上占得優勢。按照最近的戰績，聖徒唯一的首輪選秀籤，也會是在第10順位之後了。

因此今年休季期間，可能得考驗聖徒球團在選秀的掏金能力了。過去幾年還算及格的選擇，有2015年第三輪的角衛威廉 斯（PJ Williams），以及2017年第三輪的全能跑鋒卡馬拉（Alvin Kamara）了。說真的，這有些可遇不可求。

此外，聖徒除了溫斯頓外，今年還有多位要角即將成為自由球員，包括角衛P.威廉斯，安全衛M.威廉斯（Marcus Williams）、進攻鋒線阿姆斯蒂德（Terron Armstead）與線衛亞歷山大（Kwon Alexander）等人。

因此聖徒的制服組，接下來面臨四分衛和防守組的人員配置問題，讓人感覺相當棘手。