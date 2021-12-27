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NFL專欄／撞膝蓋風險高 應嚴格執法

林育正
海盜明星接球員古德溫（前），膝蓋遭到撞傷，前十字韌帶斷裂球季報銷。（路透）
海盜明星接球員古德溫（前），膝蓋遭到撞傷，前十字韌帶斷裂球季報銷。（路透）

每年有眾多NFL球員遭逢前十字韌帶（ACL）斷裂等嚴重膝蓋傷勢，最近有機會在超級盃連霸的海盜明星接球員古德溫（Chris  Godwin），遭到聖徒隊安全衛威廉斯（PJ  Williams）撞傷膝蓋，立刻宣布ACL斷裂球季報銷，也讓各方對於犯規的界定，再次掀起激烈爭辯。

在比賽中，威廉斯在進行擒抱前，就已將身體放低，頭盔的高度大約剛好在古德溫膝蓋的高度。果不其然，古德溫直接被撞翻在空中，膝蓋遭到嚴重傷害。此舉一出，饒舌歌手史努比狗狗（Snoop  Dogg）批評威廉斯「骯髒」。不過海盜總教練亞里安斯（Bruce  Arians）的說法較為收斂，認為威廉斯的做法沒有錯，但聯盟必須在休季期間檢視規則。

近年NFL保護球員的意識逐漸升高，在這樣的思維框架下，我無法認同威廉斯的防守動作。直接撲向對手的下半身，的確能較快有效地阻斷對手前進。但如此一來，頭盔卻有很大機會撞擊膝蓋，受傷風險實在太大。我認為防守球員要就朝足部飛噗過去藉此阻斷，或是朝大腿做出標準的擒抱動作。朝著膝蓋過去雖然有效，但實在不厚道，也違背現代美式足球發展方向。

NFL已禁止用頭盔朝著對手身上撞擊，但吹犯規多數集中在較為顯兒意見的上半身。威廉斯的動作雖然不是非常明顯地用頭盔刻意瞄準膝蓋，但撞擊是不爭的事實，也已碰觸到灰色地帶。在這場比賽中，連邊鋒葛朗考斯基（Rob  Gronkowski）也中了他的招，幾乎是非常類似的動作，幸好沒撞上膝蓋。

頭盔撞擊頭盔，對球員造成的是明顯的腦震盪，或是無法即時發現症狀，卻導致慢性傷害的慢性創傷性腦病變（CTE）。但傷害膝蓋，造成的傷害與代價同樣不可小覷。因此我認為聯盟應該加強執法，減少朝著膝蓋而去的撞擊。

不過本周也出現熊隊角衛泰博（Teez  Tabor）飛撲穿過進攻鋒線球員，擒抱維京人跑鋒庫克（Dalvin Cook）被吹「非法低位阻擋」（illegal low  block）的爭議判決。雖然聯盟解釋為保護進攻方開路球員，但他的頭盔並沒有朝膝蓋而去，我覺得勉強可接受。

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