球員染疫激增 NFL 本周3場賽事順延 NHL聖誕前不打

NFL本季首開先例，因疫情宣布延賽。（路透）

NFL 官方17日表示，由於球員染疫病例激增，以及新omicron變種病毒 在全美蔓延，本周末3場比賽將順延。

NFL此舉是本賽季首度延賽，與此同時，國家冰球聯盟（NHL ）也將出於相同原因延後幾支球隊的比賽。而NBA也因有10名球員被列入健康安全協議，芝加哥公牛隊有2場比賽被延後舉行。

據報導，過去一周有100多名NFL球員的新冠病毒檢測呈陽性。

原定18日在克利夫蘭進行的突擊者對布朗隊比賽將延至20日下午進行。原定19日舉行的兩場比賽：海鷹隊對公羊隊和華盛頓足球隊對費城老鷹隊則將延至21日晚間進行。

NFL發表聲明指出，「我們根據醫療建議並在與NFL球員工會討論後更改了這些賽程表，因為本周出現高度傳播的新病毒，導致整個聯盟的病例大幅增加。」

聯盟表示，「我們將繼續與醫學專家協商做出決定，以確保整體NFL的健康和安全。」

NFL 16日更新新冠病毒協議，解釋說「今天所做的改變主要是應對病例增加和Omicron變種病毒的出現」。

聯盟表示，它將要求所有球團部立即「實施已證明有效的預防措施：無論疫苗接種情況為何，都必須佩戴口罩、採取遠距或戶外會議、取消面對面用餐，以及在團隊客場征戰時不接受外來訪客。」

同時NFL也調整了「脫離健康協議者重新歸隊的條件」。

NHL表示，將再度延後原定23日卡爾加里火焰隊對陣西雅圖海妖隊的比賽。此外，科羅拉多雪崩隊和佛羅里達黑豹隊的幾場對陣比賽也將順延，直到12月26日假期結束為止。

火焰隊有6場比賽被延後，雪崩將延賽4場，黑豹隊則有3場。