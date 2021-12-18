我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

球員染疫激增 NFL 本周3場賽事順延 NHL聖誕前不打

體育新聞組／綜合報導
NFL本季首開先例，因疫情宣布延賽。（路透）
NFL本季首開先例，因疫情宣布延賽。（路透）

NFL官方17日表示，由於球員染疫病例激增，以及新omicron變種病毒在全美蔓延，本周末3場比賽將順延。

NFL此舉是本賽季首度延賽，與此同時，國家冰球聯盟（NHL）也將出於相同原因延後幾支球隊的比賽。而NBA也因有10名球員被列入健康安全協議，芝加哥公牛隊有2場比賽被延後舉行。

據報導，過去一周有100多名NFL球員的新冠病毒檢測呈陽性。

原定18日在克利夫蘭進行的突擊者對布朗隊比賽將延至20日下午進行。原定19日舉行的兩場比賽：海鷹隊對公羊隊和華盛頓足球隊對費城老鷹隊則將延至21日晚間進行。

NFL發表聲明指出，「我們根據醫療建議並在與NFL球員工會討論後更改了這些賽程表，因為本周出現高度傳播的新病毒，導致整個聯盟的病例大幅增加。」

聯盟表示，「我們將繼續與醫學專家協商做出決定，以確保整體NFL的健康和安全。」

NFL 16日更新新冠病毒協議，解釋說「今天所做的改變主要是應對病例增加和Omicron變種病毒的出現」。

聯盟表示，它將要求所有球團部立即「實施已證明有效的預防措施：無論疫苗接種情況為何，都必須佩戴口罩、採取遠距或戶外會議、取消面對面用餐，以及在團隊客場征戰時不接受外來訪客。」

同時NFL也調整了「脫離健康協議者重新歸隊的條件」。

NHL表示，將再度延後原定23日卡爾加里火焰隊對陣西雅圖海妖隊的比賽。此外，科羅拉多雪崩隊和佛羅里達黑豹隊的幾場對陣比賽也將順延，直到12月26日假期結束為止。

火焰隊有6場比賽被延後，雪崩將延賽4場，黑豹隊則有3場。

NFL 變種病毒 NHL

上一則

場邊人語／論功為上 年終犒賞

下一則

澳網為約帥放水 沒接種也行 可申請醫療豁免

延伸閱讀

NFL地圖把台灣列為中國 在美台灣人社團抗議

NFL地圖把台灣列為中國 在美台灣人社團抗議
世說新聞╱他移民申請被拒 竟因兩次染疫？

世說新聞╱他移民申請被拒 竟因兩次染疫？
紐約市兒童染疫率飆高 全市接種才3成

紐約市兒童染疫率飆高 全市接種才3成
英確診單日破8.8萬 女王取消與家人共進聖誕午餐

英確診單日破8.8萬 女王取消與家人共進聖誕午餐

熱門新聞

Getty Images

NBA／柯瑞送老戰友勞力士 杜蘭特：寄來給我吧

2021-12-15 22:05
瑞度卡努確診。（路透）

網球／美網冠軍瑞度卡努確診新冠 退出杜拜表演賽

2021-12-13 18:44
杜蘭特（右）單場攻下51分成為本賽季至今最高紀錄。（路透）

NBA／杜蘭特單場51分超車柯瑞 他狂讚「光看就是享受」

2021-12-13 07:42
NBA出現首例Omicron。（Getty Images）

NBA出現首例Omicron 再次停賽不無可能

2021-12-15 19:34
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）成為NBA史上三分球進球數第一位的球員。（美聯社）

NBA／柯瑞登基三分球王 送勞力士給這3人

2021-12-15 18:01
柯瑞正式成為史上三分球王。(美聯社)

NBA／第一節就寫歷史 柯瑞正式超越艾倫躍居三分球王

2021-12-14 20:46

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命