NFL／美洲虎主帥踹球員又霸凌 任職不滿1年被炒魷魚

美洲虎教練梅爾任職不到一年遭解聘。（美聯社）

職業美式足球 聯盟NFL傑克森維爾美洲虎（Jacksonville Jaguars）教練梅爾（Urban Meyer）執掌兵符期間爆發一連串醜聞，戰績乏善可陳，任職不到一年就遭解聘。

在57歲的梅爾率領下，美洲虎本季僅打贏兩場比賽。他曾是美國大學美式足球場上的明星教練，但在美洲虎經歷了一段動盪時期。

美洲虎老闆夏希德汗（Shahid Khan）在聲明中表示：「經過數周仔細考量並全盤分析梅爾在本隊整體表現後，我非常失望地得到結論，每個人都必須立即做出改變。」

夏希德汗表示：「我今晚通知了梅爾這項改變。如同我10月所說，重新獲得我們的信任和尊重至關重要。很遺憾地，事情並非如此。」

「坦帕灣時報」（Tampa Bay Times）昨天報導，前美洲虎踢球員藍博（Josh Lambo）自曝，他曾於開季前與隊友進行伸展訓練時，慘遭梅爾腳踢。

藍博在訪問中說，梅爾對特別組球員不以姓名相稱，而是叫他們「踢球員」、「棄踢手」或「長開球手」。藍博表示，他在隊上頭兩場季前熱身賽射門都失手，後來就慘遭梅爾腳踢。但梅爾否認有這件事；他今年1月開始擔任美洲虎教練。

法新社報導，夏希德汗在聲明中並未提到這件事，但看來他已經受夠了。

美洲虎本季一開始就吞下0勝4負的成績，梅爾10月又因社群媒體 貼文指他輸球後還與女性在酒吧尋歡作樂而飽受批評。

梅爾發布了道歉聲明，但夏希德汗仍尖銳地公開譴責他的作為「不可原諒」。

梅爾在美洲虎的教練任期一開始就有爭議。他當時招募一名前愛荷華大學肌力教練，而此人曾被指控種族歧視 及霸凌。

NFL官網上周還報導，梅爾曾稱呼助理教練為「loser」，文中還提到接球員瓊斯（Marvin Jones）相當不滿梅爾在公私場合批評隊上接球員的表現，於是離開球隊主場館，經人勸說才歸隊。