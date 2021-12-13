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NFL專欄／球風保守 愛國者就是能贏

林育正
菜鳥四分衛瓊斯領軍的愛國者，竟然成了超級盃冠軍競爭者之一。（Getty Images）
菜鳥四分衛瓊斯領軍的愛國者，竟然成了超級盃冠軍競爭者之一。（Getty Images）

這一個球季開打之前，還以為愛國者會是支重建球隊。沒想到堅實的防守以及略嫌保守的戰術，在比利契克（Bill Belichick）的運籌帷幄之下，由菜鳥四分衛瓊斯（Mac Jones）領軍的愛國者，竟然成了超級盃冠軍競爭者之一。

比利契克彷彿露出真面目，要向世界證明他不是有布雷迪（Tom Brady）才能拿下總冠軍；他更像要宣稱自己才是美式足球最高殿堂的GOAT。

和公羊總教練麥克維（Sean McVay）和紅雀總教練金斯伯瑞（Kliff Kingsbury）等年輕教頭不同，比利契克的戰術思維看似老派、無聊但是有效。

我常與球迷友人大虧比利契克讓瓊斯主打短傳戰術，簡直「可恥卻有效」。在觀看比賽的過程中，很想叫他別再衝球，或別再掩護短傳（screen pass）了。即便如此，我們仍能看見瓊斯傳出水準突出的傳球，例如先前對上泰坦一戰，他給到人跑向達陣區角落，但遭到對手嚴防沒製造出空檔的外接手伯恩（Kendrick Bourne）完成達陣。

愛國者組建的名單並非星光熠熠，但新援伯恩截至第13周已貢獻623碼5達陣全隊最佳。防守組的線衛朱登（Matthew Judon）12.5次擒殺，皆是成功的補強。

搞定人力配置後，防守組的確繳出聯盟前段班的水準。在進攻端愛國者沒有大咖明星跑鋒，卻也嘗試380次衝球高居聯盟第四，減低瓊斯的壓力，發揮「win ugly」的精神，場均總碼數346.5只在聯盟排第18，但場均得分26.9分能排到第八，暫時位居美聯第一，還拉出七連勝。

只能說進入「後布雷迪」時代的愛國者，又靠著比利契克的頑固與堅持，讓我們讚嘆他的才華。

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