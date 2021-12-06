NFL專欄／布朗又惹事 疫苗卡造假

海盜外接手布朗的新冠疫苗接種卡造假。（美聯社）

球隊有那些具備實力和身手，但又太有個性的球員，還真的讓人頭痛。海盜外接手布朗（Antonio Brown）再度搞事，沒想到新冠疫苗 接種卡是假的。要不是打出了點成績，否則他大概早變成流浪球員。

相信許多人對於幾年前的「AB」之亂仍然記憶猶新，他與鋼人四分衛「大班」羅斯里斯伯格（Ben Roethlisberger）傳出不合，最終導致「殺人蜂」（Killer Bees）三人組真的拆夥。 如果布朗到了突擊者，沒有無故翹掉練習與球團交惡，沒有因為頭盔這類的小問題鬧事，說不定突擊者有機會在季後賽 有一番作為。要是布朗沒被愛國者裁掉，搞不好能撈到一枚冠軍戒指。

生涯看起來是烏煙瘴氣，布朗在海盜如願幫助布雷迪（Tom Brady）拿下冠軍，經過一個賽季的和平，沒想到他還是一個樣。偽造接種卡算是聯邦罪，三場禁賽算是便宜他了，據傳原本他裁罰可能達到六場至八場。

海盜總教練亞里安斯（Bruce Arians）治軍嚴明，據說明星近端鋒葛朗考斯基（Rob Gronkowski）曾違反隊上的防疫 規定，在球團設施兩人一起搭乘電梯就被教訓一頓。布朗是被要求「出事就滾蛋」的心態來到海盜隊。現在他被禁賽，球團沒有直接動手將他釋出，已是給足相當的面子。不過就NFL官方新聞透露，他的未來仍懸在空中還未定案。

因此這次要是布朗遭到釋出，我也不會感到太意外。但他生涯中的一連串愚蠢行為，真的讓人大嘆了好幾聲「可惜！」

布朗經歷一陣風波，到海盜打出生涯第二春。只能說許多優秀球員的個性，仍存在極度叛逆與自我的因子，就如同不惜與球團鬧翻揚言出走的羅傑斯（Aaron Rodgers）一樣。放掉他們可惜，但留人又考驗全隊上下的心臟，有時讓人感到心累。

但最後只能說，球團還是得設下嚴格的紀律與停損點才是上策。