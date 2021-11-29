NFL專欄／泰勒衝擊MVP 為跑鋒爭口氣

小馬隊跑鋒泰勒跑出MVP級身手。（路透）

小馬隊第二年跑鋒泰勒（Jonathan Taylor）對比爾之戰狂殺五次達陣，不僅幫助球隊取得三連勝，仍有一絲機會爭奪季後賽 資格，也讓自己與其他MVP競爭者相提並論。

截至第11周，泰勒累計地面進攻1122碼和13衝球達陣勇冠全聯盟，共有六場比賽繳出100碼以上也是聯盟最佳。另外在接球方面，也有322碼和兩達陣。

小馬隊雖然目前為止，戰績仍算平平，但多年來在進攻鋒線打下的穩固基礎，讓衝球進攻仍有一定的效率和可看性。而泰勒本身兼具速度、對抗性，以及我認為最重要的即時判讀能力，也讓各隊不得不嚴加看管。

在總教練萊許（Frank Reich）的設計下，泰勒不論在「內側區域擋人」（inside zone block），或刻意設下「陷阱」（trap）讓防守鋒線突破進攻鋒線等戰術上，泰勒皆能藉著快速判讀多爭取一些碼數。

例如在看影片的過程中，我試著猜測泰勒會往哪個進攻鋒線開出的洞跑去。我承認，許多次我的預測和泰勒不一樣，而我認為他的選擇更好。他的視野不僅看到眼前的空檔，更能辨識第二層線衛防守上的站位，並且預測其動向，選擇最佳的路徑。

而且他更不是一股腦往前衝，也運用隊友的掩護不時變速，停頓，等待對手的防守站位變化亂成一團，形成對他最有利的狀態。而且他本身就相當出色的速度，更擴大對手的防守範圍，讓人非常頭痛。

在小馬擊敗比爾之戰，泰勒更成為NFL 史上第一位在單場比賽，衝球超過175碼四達陣，外加一次接球達陣的球員。

他現在也是NFL史上第三位，能連續八場比賽，接球和衝球超過百碼，並拿下衝球達陣的球員。連續八戰貢獻衝球達陣，也是現役球員中的最佳紀錄。

而在MVP爭奪戰長年被四分衛霸占，泰勒的崛起，正在為獻出生命奔跑的跑鋒爭一口氣。