NFL／悲傷感恩節 雄獅遭熊隊逆轉 仍一勝難求

熊隊踢球員桑托斯以28碼攻門絕殺雄獅隊。（路透）

感恩節大賽一定看得到底特律雄獅隊出賽，而且常常以輸球收場。作為假期最具傳統的對抗組合，雄獅隊25日主場以14-16敗給芝加哥 熊隊，仍是一勝難得。

雄獅隊在第4節靠四分衛高夫（Jared Goff）一記17碼傳球給邊鋒霍肯森（T.J. Hockenson）達陣，讓雄獅隊以14-13領先，一度還有贏球希望。

但是熊隊以8分30秒的18次推進贏得勝利，包括桑托斯（Cairo Santos）終場前的28碼的射門得分。目前戰績4勝7敗的熊隊全場有10次棄踢、2次失去進攻權和一次射門失敗，但至少終結了連5敗的窘境。

這場失利讓雄獅隊在感恩節對戰以37勝43負2和的戰績落後全聯盟，引發教練組調整爭論。自第8周以44-6輸給費城 老鷹隊後，坎貝爾（Dan Campbell）首度接下總教練職務。但從此以後，底特律隊場均得分只有13.3分並輸掉2場，包括感恩節當天。

熊隊在進攻端以378碼的距離擊敗雄獅隊的239碼。

熊隊四分衛達頓（Andy Dalton）帶領熊隊進攻，在39次傳球中有24次成功，推進317碼，自己也達陣一次。接球員穆尼（Darnell Mooney）接獲達5次傳球，跑出全場最高的123碼。

高夫在25次傳球中成功21次，推進171碼，2次達陣，沒有被攔截。