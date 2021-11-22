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NFL／龍頭落難…泰坦不敵德州人 包裝工輸維京人

編譯林育正／綜合報導
卡森斯三達陣率領維京人險勝包裝工。（路透）
卡森斯三達陣率領維京人險勝包裝工。（路透）

近況火燙的泰坦，在美聯排第一的泰坦，遭末段班的德州人以22：13爆冷擊敗；國聯第一的包裝工則31：34輸給維京人，從國聯龍頭暫時退居第二。

泰坦本戰失誤連連，四分衛坦奈希爾（ Ryan Tannehill）本戰傳球被抄截多達四次，儘管傳出兩次達陣，但導致進攻端效率不彰。此外，更在接棄踢時發生失誤，讓德州人在5碼線內直接將球帶走。另外也出現在第四檔強攻失敗，本戰多次白白將球權拱手讓人，都讓德州人取得較好的進攻機會。

德州人四分衛泰勒（Tyrod Taylor）自己跑出兩達陣，外加兩記射門，在大雨中斬斷泰坦六連勝，也中止八連敗。在NFL，聯會吊車尾的球隊擊敗第一的隊伍，也是相當罕見的狀況。

坦奈希爾說：「我們一直拿石頭砸自己的腳，失誤、犯規，進攻沒過，我們必須做得更好，從我開始。」

在國聯排第一的包裝工和維京人在明尼蘇達上演達陣大戰，羅傑斯（Aaron Rodgers）比賽中弄傷腳趾，但仍忍痛傳出四次達陣，其中兩次給到亞當斯（Davante Adams）。卡森斯（Kirk Cousins）也不惶多讓，傳出三達陣兩次給到傑佛森（Justin Jefferson），整場沒出現抄截。

可惜在比賽倒數階段，維京人兵臨城下，最終踢球員喬瑟夫（Greg Joseph）絕殺射門，34：31險勝。由於紅雀也贏球來到9勝2敗，因此8勝3敗的包裝工暫時退居國聯第二。

德州 亞當斯 NFL

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