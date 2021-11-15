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NFL專欄／商業至上 NFL沒正義

林育正

過去一周的NFL除了幾支強隊遭到爆冷吞敗之外，我們也從一件事件上，看到了NFL聯盟枉顧運動道德與精神，仍舊商業至上的醜態。

先說說包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）吧，一段時間以來誤導外界已接種疫苗。更不遵守防疫規範，將自身凌駕於規則之上。先不用說他自大傲慢的行為，讓外界對他的形象非常扣分，聯盟原本也打算祭出禁賽。

結果最終的結果讓人失望，身為聯盟當紅球星的羅傑斯，不僅沒有被禁賽，罰款僅僅不痛不癢的1萬4000多元。如此一來，將很難讓人相信聯盟的公正性；最終還是屈服於大咖的球星光環之下，彷彿商業價值才是王道；只要有票房，即可與道德與規定背道而馳，我認為這樣「開特例」對於聯盟招牌來說，真的太過難看。

再來也是四分衛，愛國者的瓊斯（Mac Jones）再對上黑豹的比賽中，被防守邊鋒伯恩斯（Brian Burns）擒殺掉球；現場亂成一團，黑豹隊員搶球的瞬間，倒在地上的瓊斯不僅抓住，更做出危險動作伯恩斯的腳踝。

雖然瓊斯聲稱他以為球在伯恩斯手上，而且遭撞擊倒地後搞不清楚狀況。當下在混亂中，裁判漏吹的確相當有可能。但聯盟最後並未做出罰款，放過危險可能導致球員受傷的動作，對我來說也是不可接受的。

我想球員就是NFL聯盟最重要的資產，不論星度與身價，在極為競爭，球員生涯大多不長的狀態下，絕大多數的球員都是把生命奉獻給比賽。因此我認為危險動作，該被喝止和警告。

最後是熊隊線衛馬許（Cassius Marsh）在擒殺鋼人四分衛羅斯里斯伯格（Ben Roethlisberger）後，眼神一度瞪向鋼人板凳區，並走過去了幾步，最終卻被吹判「嘲諷」（Taunting）。當時熊隊20：23落後，擒殺後形成第四檔15碼，但這個吹判徹底改變比賽走勢。

我想比賽勝負因裁判的爭議吹判改變走向，是大家最不願發生的事了，實在太過搶戲。看來NFL距離比賽公正，還有一段路要走。

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