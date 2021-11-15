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NFL／布雷迪首節2抄截 海盜爆冷輸華盛頓

編譯林育正／綜合報導
布雷迪傳球兩次被抄種下敗因。（路透）
布雷迪傳球兩次被抄種下敗因。（路透）

布雷迪（Tom Brady）罕見在第一節傳球遭兩次抄截，海盜19：29遭華盛頓足球隊爆冷；「超人」紐頓（Cam Newton）回歸老東家黑豹，立即貢獻傳球與衝球達陣，率隊34：10擊敗陣容不全的紅雀。

布雷迪在本戰前，本季在第一節的表現神勇，累計八達陣沒有抄截。但他本戰的兩次抄截卻都以失分收場，分別被踢進射門，以及華盛頓四分衛海尼基（Taylor Heinicke）與卡特（DeAndre Carter）連線達陣。這僅僅是布雷迪生涯包括季後賽第三次，在第一節丟出兩達陣，上一回已是2012賽季。

不過布雷迪和海盜下半場回神，分別傳給近端鋒布雷特（Cameron Brate）和外接手伊凡斯（Mike Evans）完成達陣，比分最接近只落後個位數。

但此役平時抄截偏多的海尼基穿針引線表現穩健，下半場跑鋒吉布森（Antonio Gibson）兩次達陣，送給海盜本季第三敗。

紐頓回歸黑豹，雖然先以華克（PJ Walker）擔任先發四分衛，但他立即在第一節替補上場建，先是碾壓紅雀防守組硬幹達陣，隨又再傳一球與安德森（Robbie Anderson）連線；上場兩波進攻，就貢獻兩達陣。

紐頓因此也寫下罕見紀錄，他成為過去30年來，第一位在球季第一次衝球就達陣，第一次傳球也達陣的四分衛。

紅雀屋漏偏逢連夜雨，先發四分為穆雷（Kyler Murray）連兩戰缺陣，替死四分衛麥考伊（Colt McCoy）比賽中也受傷退場，終場黑豹34：10成功踢館。

紐頓說：「很高興能夠回來，為球隊貢獻的感覺很棒。」

紐頓一上場就跑出達陣。（路透）
紐頓一上場就跑出達陣。（路透）

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