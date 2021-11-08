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NFL專欄／自大染疫 羅傑斯形象破滅

林育正
羅傑斯未接種疫苗的消息曝光引起一陣風波。（路透）
羅傑斯未接種疫苗的消息曝光引起一陣風波。（路透）

上季MVP，綠灣包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）確診新冠肺炎，導致自己沒有接種疫苗的消息曝光在大眾面前曝光；無視規定，卻又頻頻找理由的樣子，讓現在的他更顯得更加自大。

羅傑斯日前先玩文字遊戲以「免疫」疑似讓外界誤會已打疫苗，但他確診後卻澄清與媒體的互動讓外界誤會，假設他的說法即是已接種；他表示若記者持續追問，將透露自己的接種狀況。他先前也表示曾接受「療法」，現在更自認具備批判思考能力，掌握自身健康狀況。

不過羅傑斯關於免疫相關問題，卻被華盛頓郵報邀請的醫學專家，一一針對他的說詞重重打臉。羅傑斯身為實力極強的明星球員，休季期間在和球團強烈的角力對抗上，更展現了極強的控制欲，但現在他卻試圖凌駕規則之上。

羅傑斯說他對輝瑞和莫德納疫苗內的物質過敏，卻又因害怕副作用不願接種嬌生疫苗；他表示聽從知名播客主羅根（Joe Rogan）的建議療法。

羅傑斯不斷找理由，不相信科學，我想並沒有讓他顯得比較聰明。如今與他合作多年的醫院Prevea Health宣布與他結束合作，他日前出席萬聖節派對，也疑似違反聯盟為未接種球員訂下的防疫規範，可能遭受禁賽。

羅傑斯的頑固，不僅對他的聲譽造成負面影響，現在更可能危及球隊戰績。羅傑斯平常是個球場IQ不俗的明星，但這次他可能敗給了自己的過於聰明。

此外，羅傑斯抨擊聯盟和外界針對未接種球員的態度彷彿像「獵巫」；沒錯，因為現在仍有疫情疑慮，你有權不接種，但等於將隊友置於風險中；尤其是他在室內記者會不戴口罩，是不是同時帶來風險，又有點欺騙的味道？

對獵巫的行徑有意見外人無話可說，但以他的聰明才智，應該能預料被揭穿的後果。只能說這次，他自大無知了點，還敗給了病毒。

疫苗 莫德納 疫情

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