我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

NFL／傳3達陣、跑120碼 傑克森加班擒維京人

編譯林育正／綜合報導
傑克森再度展現隻手遮天的實力率領烏鴉奪勝。（美聯社）
傑克森再度展現隻手遮天的實力率領烏鴉奪勝。（美聯社）

烏鴉四分衛傑克森（Lamar Jackson）在主場對上維京人一戰，不僅傳出三次達陣，更跑出生涯第12場地面進攻超過百碼的比賽，率隊在延長賽34：31奪勝。

維京人開局火燙，四分衛卡森斯（Kirk Cousins）首節就傳出兩次達陣，平常凶猛的烏鴉防守組稍嫌力不從心；第三節，維京人甚至一度將比分拉開到24：10。不過接下來烏鴉連續三次達陣，包括傑克森兩次傳球達陣，以及貝爾（LeVeon Bell）的衝球達陣，31：24扳回一城，但維京人硬是再來一達陣，雙方進入延長賽。

但在延長賽，又是烏鴉老將踢球員塔克（Justin Tucker）發揮「鎮隊之寶」的價值，成功射門最終34：31險勝。

傑克森這場傳球266碼3達陣2抄截，傳球也有120碼，躍升成為NFL歷史上，第一位在生涯複數場比賽，至少同場繳出3次傳球達陣以及百碼衝球的四分衛；另一場比賽，為2019賽季對上布朗。

若加上季後賽，他已經有12場比賽衝出百碼以上，已是NFL史上四分衛的最佳成績；若僅算例行賽也有10場，與退役名將維克（Michael Vick）齊名。

傑克森說：「當然，我很尊敬維克打球的方式。現在的心情難以用言語形容，真的很酷。」

NFL 季後賽

上一則

MLB／2年僅投2局…雷神多傷 大都會擬提合格報價

延伸閱讀

NFL／與四分衛不來電？小貝克漢告別布朗

NFL／與四分衛不來電？小貝克漢告別布朗
NBA／金塊過度依賴約柯奇 主帥憂：聖誕節就累垮

NBA／金塊過度依賴約柯奇 主帥憂：聖誕節就累垮
89歲「老爹」消防員 最後一次出勤救援後過世

89歲「老爹」消防員 最後一次出勤救援後過世
場邊人語／猛虎出山 烏鴉四散

場邊人語／猛虎出山 烏鴉四散

熱門新聞

彭帥（左）曾與謝淑薇拿下多個女雙冠軍。（新華社）

網球／中網友翻牆問「彭帥風暴」 謝淑薇21字霸氣回應

2021-11-03 22:09
早就宣告自己是「Z女孩」？圖為彭帥2017年在WTA台灣賽女單準決賽中表現強勢，戴著Z字形項鍊，以直落二獲勝挺進冠軍賽情景。（本報資料照片）

網球／彭帥早宣告心屬張高麗？4年前戴「Z字項鏈」出賽

2021-11-03 19:15
彭帥（圖）曾是謝淑薇的搭檔。（美聯社）

網球／彭帥敢怒敢言 和謝淑薇「友情停在這」

2021-11-02 23:03
喬丹(右)與皮朋。（美聯社）

NBA／皮朋爆料 「最後一舞」喬丹賺飽 隊友1毛錢沒分到

2021-11-04 19:16
諶利軍浪漫求婚。（取材自微博）

舉重／奧運冠軍諶利軍求婚成功 1克拉鑽戒太搶眼

2021-11-04 07:13
勇士隊在世界大賽第6戰靠著索勒、史旺森、弗里曼3發全壘打，以7：0擊敗太空人隊，收下隊史暌違26年的第4座世界大賽冠軍。（Getty Images）

世界大賽／勇士3轟+完封太空人 睽違26年奪冠

2021-11-02 23:44

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回