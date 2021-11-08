NFL／傳3達陣、跑120碼 傑克森加班擒維京人

傑克森再度展現隻手遮天的實力率領烏鴉奪勝。（美聯社）

烏鴉四分衛傑克森（Lamar Jackson）在主場對上維京人一戰，不僅傳出三次達陣，更跑出生涯第12場地面進攻超過百碼的比賽，率隊在延長賽34：31奪勝。

維京人開局火燙，四分衛卡森斯（Kirk Cousins）首節就傳出兩次達陣，平常凶猛的烏鴉防守組稍嫌力不從心；第三節，維京人甚至一度將比分拉開到24：10。不過接下來烏鴉連續三次達陣，包括傑克森兩次傳球達陣，以及貝爾（LeVeon Bell）的衝球達陣，31：24扳回一城，但維京人硬是再來一達陣，雙方進入延長賽。

但在延長賽，又是烏鴉老將踢球員塔克（Justin Tucker）發揮「鎮隊之寶」的價值，成功射門最終34：31險勝。

傑克森這場傳球266碼3達陣2抄截，傳球也有120碼，躍升成為NFL 歷史上，第一位在生涯複數場比賽，至少同場繳出3次傳球達陣以及百碼衝球的四分衛；另一場比賽，為2019賽季對上布朗。

若加上季後賽 ，他已經有12場比賽衝出百碼以上，已是NFL史上四分衛的最佳成績；若僅算例行賽也有10場，與退役名將維克（Michael Vick）齊名。

傑克森說：「當然，我很尊敬維克打球的方式。現在的心情難以用言語形容，真的很酷。」