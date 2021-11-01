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NFL專欄／四分衛保鑣 新秀斯萊特亮眼

林育正
斯萊特（右）保護四分衛功力一流。（Getty Images）
斯萊特（右）保護四分衛功力一流。（Getty Images）

在這一個球季的新秀排行榜，電光隊左截鋒斯萊特（Rashawn Slater）獲得一致好評，僅次孟加拉虎接球員切斯（Ja'Marr Chase），讓我和許多球迷一樣，再次注意默默扛起球隊的苦力進攻鋒線。

來自西北大學的斯萊特在今年選秀首輪第13順位被選中，球季開戰前四周，他甚至在176次進攻交鋒中，沒有讓四分衛賀柏特（Justin Herbert）被擒殺一次，甚至一度高居新秀排行榜第一名。而且在前四場比賽，別忘了他早已遭遇聯盟頂級防守球員，如華盛頓美式足球隊的楊恩（Chase Young），酋長隊的瓊斯（Chris Jones）和突擊者隊的克羅斯比（Maxx Croxby）等人；賀柏特遭受壓迫的時間，更僅有3.4%。

斯萊特的到來使電光的進攻鋒線更臻成熟，擁有良好的溝通默契與硬派的氣勢，跑鋒艾克勒（Austin Ekeler）也以「野獸」稱讚這位新秀。

布朗隊邊鋒蓋瑞特（Myles Garrett）也稱讚他說：「以一名新秀來說，他的表現看起來是不錯的；他具有耐心，能夠將對手力量抵消，甚至能將人甩開。我認為他對比賽的功課非常足夠，知道他的隊友什麼時間點會來幫忙。」

從目前的比賽影片來看，斯萊特在四分衛傳球時，能夠用穩健的腳步占據有利位置，並且用強壯的手部，精準將防守鋒線球員定住難以突破。他的身體素質強大，讓他即使面對對手先發制人，甚至一掌打上他的脖子或臉部，看似陷入劣勢，也能夠不動如山。就算對手運用技巧將他的手擋開，他也能用另一手再加以箝制。

在配合地面進攻時，跑起來的他也頗具震懾力；不論需要將對手推向什麼方向，也能透過借力使力搭配位移，不使用蠻力硬幹，為跑鋒開出空隙。

賀柏特本季持續展現接班的頂尖傳球實力，斯萊特則幫助他六場比賽下來，只被擒殺11次，在聯盟排名前段班。

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