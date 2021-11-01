NFL／替補建功…弱隊噴射機 擒龍頭孟加拉虎

噴射機替補四分衛懷特傳出405碼和3達陣，更自己接球為球隊添得分數。（路透）

美國 聯會排名吊車尾的紐約 噴射機，靠著生涯首度先發的替補四分衛懷特（Mike White）3達陣的精采表現，以34：31驚險擊敗美聯第一的辛辛那提孟加拉虎，拿下本季第二場勝利。

懷特本戰打起來淡定，節奏掌握得宜，傳球神準，全場45傳37中，第一節跑鋒卡特（Michael Carter）先馳得點，這也是本季以來，噴射機第一次在第一節就取得達陣。可惜隨後有兩波進攻，懷特的傳球都從接球員手中脫手而出遭到抄截，被孟加拉虎追平。

第二節孟加拉虎跑鋒米克森（Joe Mixon）和菜鳥外接手大物切斯（Ja'Marr Chase）都演出達陣；上半場結束前，懷特的傳球達陣終於開張，傳給貝里歐斯（Braxton Berrios）追到14：17。

下半場孟加拉虎米克森和柏伊德(Tyler Boyd)都收穫接球達陣，一度31：20領先；但噴射機上演逆轉秀，懷特傳球給到強森（Ty Johnson）與克羅夫特（Tyler Kroft ）完成達陣32：31反超。最後的兩分轉換，噴射機戲耍對手，反道由懷特接球，攻下保險 分，最終34：31在主場守下勝利。

本場比賽讓懷特加入「超人」紐頓（Cam Newton）的行列，成為1950年以來，生涯第一場NFL先發，就傳出超過400碼的球員。懷特405碼3達陣2抄截，也是1950年來，第一位首度先發，就超過400碼外加3達陣的四分衛。

這場比賽，也讓噴射機擺脫美聯墊底的命運。