NFL／撞名「籃球之神」黑豹球員訂披薩遇大驚喜

卡羅來納黑豹球員喬丹。 （取材自推特）

「籃球之神」喬丹 （Michael Jordan）名號就算放諸全球也無人不知無人不曉，更何況是在他所出身的北卡州，他過去在此讀大學，率隊拿下NCAA錦標冠軍，如今也是在地NBA隊伍黃蜂的老闆。

事實上在「籃球之神」地盤，還有位同名同姓「喬丹」存在。這位喬丹是現年23歲效力卡羅來納黑豹的NFL 球員，他當初是在9月加入隊上，之後遭釋出也以訓練陣容球員身分回歸，日前也得到升上母隊機會。

喬丹透露自己名字原來與「籃球之神」無關，「我名字是取跟我爸爸一樣的，而且其實我籃球打得糟透了」。不過跟「籃球之神」同名同姓還是有好處，他就表示幾年前還在唸大學時，有次以自己名字訂披薩就遇到趣事。

Come for the Michael Jordan questions.



Stay for the pizza story 😂 pic.twitter.com/CWQVrLyBWZ — Carolina Panthers (@Panthers) October 21, 2021

「我用網路訂餐，然後留了自己名字。之後我打去詢問詳情，說我是用麥可喬丹這名字訂餐的，對方一聽馬上不客氣回我，要我在超級盃 當天訂單大量湧進時，別用假名來惡作劇，之後我去取餐拿我身分證給他們看，他們當場就送我1周免費」，這位NFL球員說。