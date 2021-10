NFL／撞名「籃球之神」黑豹球員訂披薩遇大驚喜

「籃球之神」喬丹 (Michael Jordan)名號就算放諸全球也無人不知無人不曉,更何況是在他所出身的北卡州,他過去在此讀大學,率隊拿下NCAA錦標冠軍,如今也是在地NBA隊伍黃蜂的老闆。

事實上在「籃球之神」地盤,還有位同名同姓「喬丹」存在。這位喬丹是現年23歲效力卡羅來納黑豹的NFL 球員,他當初是在9月加入隊上,之後遭釋出也以訓練陣容球員身分回歸,日前也得到升上母隊機會。

喬丹透露自己名字原來與「籃球之神」無關,「我名字是取跟我爸爸一樣的,而且其實我籃球打得糟透了」。不過跟「籃球之神」同名同姓還是有好處,他就表示幾年前還在唸大學時,有次以自己名字訂披薩就遇到趣事。

Come for the Michael Jordan questions.



Stay for the pizza story 😂 pic.twitter.com/CWQVrLyBWZ