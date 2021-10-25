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NFL專欄／國會查WFT？內情不簡單

林育正

日前在針對華盛頓美式足球隊（WFT）內部的調查中，意外有電子郵件被洩露，當時擔任ESPN球評的古登（Jon Gruden），被爆出恐同的歧視字眼，讓他不得不辭去拉斯維加斯突擊者總教練一職；但縱觀WFT內部的權力遊戲，事情恐怕不是那麼簡單。

WFT過去被爆出性騷擾和霸凌等案件，職場文化被形容為「有毒」。上周，國會眾院監管政府改革委員會（House Committee on Oversight and Government Reform）致函NFL主席古德爾（Roger Goodell），要求在11月4日前呈交內部調查的文件與通訊紀錄。

這一點，我倒是感覺到有些奇妙；WFT頂多就像一間公司，內部出現犯法的事情走司法程序即可，為什麼得驚動到國會議員？

監管政府改革委員會主席隆尼（Carolyn Maloney），與經濟與消費者政策小組委員會（ubcommittee on Economic and Consumer Policy）主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）在信函中寫道：「我們對於WFT內部不乾淨的職場行徑，以及NFL的處理感到擔憂。」

現在WFT老闆史奈德（Daniel Snyder）已被迫退居第二線，不直接參與球隊運作；此外，球隊也已遭罰款1000萬元。但國會加強力道出手，不知道目標是朝著誰去，讓人有些好奇。先前也有消息指出，WFT其他股東施壓史奈德出售球隊，也許這回暗中有人有能耐聯合國會出手嗎？

另一方面有疑點的，是誰洩露了古登與WFT前總裁艾倫（Bruce Allen）的電子郵件？外界有人臆測始作俑者為史奈德，目的就是要讓自己全身而退，將放大鏡與責任放在艾倫身上。

我猜測WFT的內幕絕對不比表面上簡單，未來大概還有好戲可看。

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